Экономика
ТАССАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
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Экономика
Названы причины, по которым банк может забрать вклад себе
Существует довольно много причин, по которым денежный вклад может оказаться в распоряжении банка, рассказала адвокат Елена Мякишева.
Аргументы и Факты вчера в 20:38
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Армия и оружие
Польские специалисты изучили новую тактику боя танков России
Начала активно применяться тактика поддержки сухопутных соединений с помощью огня из танковых пушек.
RuNews24.ru 00:51
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
По представленным материалам становится заметно, что новый автомобиль будет напоминать последнее поколение кроссовера RAV4.
Car.ru вчера в 03:06
Происшествия
Чеченская молодежь устроила погром во французском городе Дижон
В первую ночь десятки молодых чеченцев, вооруженные железными прутьями, ножами, молотками и бейсбольными битами, устроили погром в кальянной, сообщает телеканал France Info.
Obzor.io 15 июня в 08:35
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Экономика
Медведев рассказал о возросшем риске финансового кризиса за рубежом
Спровоцировать новый финансовый кризис может текущая неблагоприятная ситуация, заметил Медведев в статье, которую опубликовал журнал «Россия в глобальной политике».
Телеканал 360° 03:07
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС вчера в 19:54
Происшествия
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
В России появилась новая схема обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке, сообщает «Российская газета».
Известия вчера в 22:47
Футбол
«Олимпиакос» и турецкие гранды претендуют на Крицюка
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк может перейти в «Олимпиакос» или в один из топ-клубов Турции.
Metaratings 03:02
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу
В Татарстане самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу, пострадавших нет.
RT на русском 01:56
Происшествия
На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими
Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 02:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском 15 июня в 01:22
Общество
СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb 15 июня в 17:51
Кино
Джеймс Ганн не будет работать с Marvel после «Стражей галактики 3»
Голливудский режиссер Джеймс Ганн признался, что третья часть блокбастера «Стражи галактики» может стать его последней работой для студии Marvel.
Культуромания 15 июня в 11:03
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США российскими Су-27
Минобороны России опубликовало видеозапись перехвата российскими истребителями Су-27 американских бомбардировщиков В-52H и разведывательных самолетов над Балтикой.
Взгляд.ру 15 июня в 15:06
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Общество
Рособрнадзор ужесточит правила проверки ЕГЭ
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, начиная с этого года, анализу будут подвергнуты не только результаты основного этапа, но и дополнительного периода.
Ореанда-Новости 02:05
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Культура
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52