Экономика
ТАССАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
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Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Inc-news.ru вчера в 13:37
Происшествия
Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка
Интерфакс 15 июня в 22:57
Авто
Rezvani анонсировала Hercules 6x6 тизером
Знаменитая компания Rezvani намерена в ближайшее время презентовать очередную модель, которая получит имя Hercules 6x6.
Rusargument 03:00
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Происшествия
В Севастополе на пляже парка Победы на отдыхающих упал навес
Вести.Севастополь вчера в 13:45
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Газета.Ru вчера в 16:49
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Армия и оружие
Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 23:25
Экономика
Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Футбол
Мосгорсуд пересмотрит приговор Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд заново рассмотрит приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому, сообщает "Интерфакс".
Общественное телевидение России 01:55
Политика
Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец 02:25
Экономика
«Ростелеком» вложит $500 млн в линию транзита трафика из Европы в Азию
«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи для транзита трафика из Европы в Азию под рабочим названием ТЕА NEXT, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 03:00
Наука
Испытания робота-хирурга начнут через два года в Татарстане
Опытные испытания устройства намечены через 1,5-2 года.
Evo-rus.com 00:16
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Общество
Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить
Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество
Алиханов назвал дату открытия летних кафе в регионе
В Калининградской области летние кафе планируют открыть 22-24 июня.
Клопс 03:10
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Здоровье
В Псковской областной психиатрической больнице выявлен коронавирус
Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подчеркнул, что в некоторых из действующих очагов за последние несколько дней новых случаев заражения выявлено не было.
Псковское агентство информации вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
Pravda.Ru вчера в 13:17
Общество
От Booking.com требуют оставить российским гостиницам их цены
От Booking.com требуют оставить российским гостиницам их цены Затянувшееся противостояние российских отельеров с Booking.com вынудило участников рынка сформулировать свой вариант поправок к закону о туризме, регулирующему деятельность платформ онлайн-бронирования.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Происшествия
В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу
RT на русском 01:56
Гаджеты
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 получили функцию ЭКГ
Новые умные часы от корейского производителя Samsung — Galaxy Watch 3 — будут оборудованы двумя экранами и функцией ЭКГ.
ПРАЙМ 02:35
Армия и оружие
В России создадут «водоплавающую» версию комплекса ПВО «Тор-М2»
В России разрабатывается «водоплавающая» версия комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Тор-М2».
Профиль 14 июня в 20:31
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19