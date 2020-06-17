АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".

Политика Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.

Общество Спрос на туры в России в июне оказался в 10 раз ниже Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе сообщила, что спрос на туры в России в июне 2020 года сократился в 10 раз.

Энергетика Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа. 700

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики». 217

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Футбол Кобелев ответил на критику экс-футболиста «Динамо» Дьякова Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на критику экс-защитника команды Виталия Дьякова.

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Общество В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев). 40

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Здоровье Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилось на 27 процентов Российский ученый отметил, что сейчас в Петербурге увеличивается доля уже переболевших коронавирусом пациентов.

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Происшествия На юге Украины упал легкомоторный самолёт Одесса, Украина, 17 июня 2020, 13:21 — REGNUM В Одессе легкомоторный самолёт Y1 Дельфин Одесского авиационного завода упал в районе супермаркета, сообщил 17 июня глава управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк. 3

Политика Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии. 1,5K