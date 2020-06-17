Экономика
ТАССАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
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Политика
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Общество
Спрос на туры в России в июне оказался в 10 раз ниже
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе сообщила, что спрос на туры в России в июне 2020 года сократился в 10 раз.
Моя Москва.онлайн 05:49
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Футбол
Кобелев ответил на критику экс-футболиста «Динамо» Дьякова
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на критику экс-защитника команды Виталия Дьякова.
RT на русском 06:51
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Происшествия
В Ингушетии произошла перестрелка
Авторадио вчера в 07:48
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилось на 27 процентов
Российский ученый отметил, что сейчас в Петербурге увеличивается доля уже переболевших коронавирусом пациентов.
КП - Санкт-Петербург 07:31
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане
В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Здоровье
Сбербанк запустил новый медицинский сервис
Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Lenta.ru 04:27
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
На юге Украины упал легкомоторный самолёт
Одесса, Украина, 17 июня 2020, 13:21 — REGNUM В Одессе легкомоторный самолёт Y1 Дельфин Одесского авиационного завода упал в районе супермаркета, сообщил 17 июня глава управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
REGNUM 06:21
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Происшествия
Во французском Дижоне произошли беспорядки
Rambler News Service вчера в 11:29
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Интернет
«ВКонтакте» и Mail.ru Group начинают использовать общую учётную запись
«ВКонтакте» и Mail.ru Group объявили об объединении своих экосистем общей учётной записью.
News.ru 06:36
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru 15 июня в 09:11
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11