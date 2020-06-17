Экономика

ТАССТАССАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»

АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
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