Экономика
ТАССАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
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Общество
В Свердловской области могут продлить время продажи алкоголя
В Свердловской области время продажи алкоголя может быть продлено до 21:00.
Повестка дня 07:34
Здоровье
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
РИА Новости 01:00
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
Кино
Юэн МакГрегор рассказал о связи «Мандалорца» с сериалом про Оби-Вана Кеноби
Съемки нового телепроекта в рамках «Звездных войн» должны начаться в следующем году, а пока исполнитель заглавной роли Юэн МакГрегор поделился, что при создании «Оби-Вана Кеноби» будет использована та же передовая технология по созданию визуальных эффектов, что и в «Мандалорце».
Popcornnews.ru 04:00
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
Авто
Land Rover представит в России юбилейный Range Rover Fifty
Jaguar Land Rover осенью начнет продажи в России юбилейной спецверсии Range Rover Fifty, приуроченной к 50-летию с момента «рождения» модели.
Автоновости дня 07:02
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием.
Газета.Ru 08:10
Футбол
Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год
В 1999 г. в «Лужниках» определился обладатель Кубка УЕФА, в 2008 г. там же прошел финал Лиги чемпионов.
Ведомости 10:06
Энергетика
Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже
Цена автомобильного бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала месяца выросла на 10%, до 56,7 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 09:28
Общество
Правительство РФ отменило приказ времен СССР о меню в самолетах
Правительство РФ отменило приказ времен СССР о меню в самолетах. Документ опубликован на сайте кабмина.
Piter.tv 10:13
Здоровье
Сбербанк переименовал телемедицинский сервис DocDoc
Сбербанк приобрел 80% акций появившегося в 2012 году российского онлайн-сервиса DocDoc для поиска и записи на прием к врачам в мае 2017 года, сумма сделки не раскрывалась.
Vademecum 06:43
Шоу-бизнес
Сын Ефремова выразил соболезнования семье погибшего в ДТП
Сын актера Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье Сергея Захарова. Уроженец Рязани погиб после ДТП с участием артиста.
Экономика сегодня 08:33
Шоу-бизнес
Адвокаты отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа
Адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Херд в деле против бывшего мужа Джонни Деппа.
Lenta.ru вчера в 10:07
Наука
Супертонкая пленка станет кожей для хамелеоноподобных роботов
Команда достигла этого, сделав пленку из наночастиц золота в форме крошечных стержней, которые меняют цвет в зависимости от их размера, формы и ориентации.
Популярная механика 08:21
Здоровье
Столичные роддома проверят после сообщений о гибели и инвалидизации детей
Минздрав России поручил департаменту здравоохранения Москвы проверить все столичные роддома после того, как группа родителей пожаловалась президенту Владимиру Путину на агрессивное обращение с роженицами.
Ридус 09:56
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе
Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings вчера в 10:39
Происшествия
Информация о стрельбе в центре Москвы не подтвердилась
Полиция опровергла информацию о стрельбе в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.
Москва 24 09:43
Игры
На Amazon новую PlayStation 5 продают за 750 долларов
На сайте Amazon вышло объявление о продаже новой PlayStation 5 от Sony, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:19
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Общество
Москва побила температурный рекорд 1956 года
В Москве 17 июня стало самым жарким днем за последние 70 лет метеонаблюдений. К 13 часам воздух в городе прогрелся до 29,6 градуса.
Вести.Ru 07:17
Авто
Chevrolet возобновила продажи бюджетных автомобилей в России
RuNews24.ru 15 июня в 07:15
Культура
«Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля
Российская газета 10:30
Общество
В 13 российских городах отменили парады Победы
Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 02:42
Шоу-бизнес
Евгения Лоза считает, что развод нужно праздновать не хуже свадьбы
Дни24 вчера в 02:41
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Авто
В России стартовали продажи обновленного Renault Kaptur
В понедельник, 15 июня, в России официально стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur, который дебютировал в конце мая.
AutoNews 15 июня в 12:30
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой открыли памятник
На могиле российской певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой, безвременно ушедшей в 38 лет в марте прошлого года из-за заражения крови после незначительной травмы, установили памятник.
Московский Комсомолец 15 июня в 10:32