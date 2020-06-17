Экономика
ТАССАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
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Общество
Россияне подвели итоги работы на удаленке
Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
Порошенко перенес похороны отца из-за заседания суда
Семья экс-президента Украины Петра Порошенко перенесла похороны отца бывшего лидера страны из-за судебного заседания, на котором ему будет избираться мера пресечения.
Известия 01:57
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог для регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, на 25% в 2020 году.
РБК 02:07
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Политика
Китай выразил США протест в связи с санкциями за «притеснение уйгуров»
Китайские власти выражают Соединенным Штатам решительный протест в связи с подписанием законопроекта о введении санкций за ущемление прав уйгуров – самого многочисленного национального меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны, сообщил МИД КНР.
Взгляд.ру 00:23
Наука
Угольные пожары в Восточной Сибири обвинили в пермском вымирании
ToDay News Ufa вчера в 15:19
Игры
GTA V на PS5. Игроки отругали издателя за решение выпустить игру на новой консоли
Напомним, GTA V вышла 17 сентября 2013 года на консолях предыдущего поколения.
Городской портал Новый Нижний 15 июня в 03:00
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Кино
Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона
Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru 16 июня в 07:28
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Армия и оружие
НАТО усилит оборону из-за российских ракет
Министры обороны стран НАТО обсудили расширение Россией своего ракетного потенциала и последствия этого для безопасности альянса, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости вчера в 13:33
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
Авто
Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал об "опасных" способах экономии на эксплуатации автомобиля.
РИА Новости 00:12
Космос
В атмосфере Марса впервые замечено странное зеленое свечение
Астрономы из Льежского университета в Бельгии обнаружили в атмосфере Марса зеленое свечение с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars.
Газета.Ru 16 июня в 06:02
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Половина из 128 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области имеют пневмонию, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,7 тысячи человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 15 июня в 02:38
Политика
Эксперт не исключил скорой отмены крымских санкций
Складывающиеся в Евросоюзе тенденции позволяют надеяться, что крымские санкции в скором времени могут отменить.
Известия 00:49
Происшествия
В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки
«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 00:29
Общество
В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек
Для российских матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей, планируют ввести еще один вид выплат.
АБН вчера в 01:18
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 16 июня в 15:16
Происшествия
Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Lenta.ru вчера в 12:37
Экономика
«Ъ»: аэропорт Внуково рассчитывает получить около 1 млрд рублей господдержки
Объем государственных субсидий, которые получит аэропорт "Внуково" для компенсации снижения доходов в период пандемии коронавируса, составит около 1 млрд рублей, сообщил глава совета директоров, совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в интервью изданию "Коммерсантъ".
ТАСС 01:45
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия вчера в 11:02
Здоровье
Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей
В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru вчера в 21:15