Экономика
Rambler News ServiceАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»
По итогам сделки доля АФК «Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 20,38%, а доля РКИФ – 4,62%. В сообщении также указывается, что АФК «Система» планирует использовать поступления от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.
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Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце после развода
Пятый канал 07:31
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 11:52
Здоровье
Британские врачи назвали признаки алкоголизма
По словам Пайпера, в Великобритании существует уровень так называемого умеренного потребления алкоголя, он составляет 14 единиц в неделю.
ФАН 23:12
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук порадовала мужчин платьем с открытой спиной
Поклонники оценили наряд Анна, и сказали, что такая модель платья выгодно подчеркнула все достоинства фигуры актрисы.
Bimru.ru 11:38
Происшествия
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
Известия вчера в 22:47
Общество
ФСБ опровергла сообщения об участии в проверке монастыря на Урале
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не выезжали в Среднеуральский женский монастырь, который ранее захватил отрицающий пандемию коронавируса схиигумен Сергий (Николай Романов).
Известия 17:36
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
С 1 июля часть пенсионеров в России получит прибавку
Другой разработчик документа — глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов — отмечал, что ранее данная категория граждан получала выплату в 3-4 тыс. рублей.
Бел.Ру вчера в 02:34
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
Политика
Нуланд объяснила успешность России на международной арене
Россия достигла больших успехов при малых вложениях на международной арене потому, что США ей это позволили, заявила бывший официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд 16 июня в журнале Foreign Affairs.
ИА Красная Весна 01:34
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Городовой 12:27
Политика
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12
Политика
Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04
Происшествия
Полиция Франции заявила об опасности чеченской диаспоры в стране
Доклад отдела французской полиции Sirasco, который был составлен для Главного управления юридической полиции Франции (DCPJ) утверждает, что от чеченской диаспоры в стране исходит ощутимая опасность.
Южный Федеральный 03:39
Армия и оружие
В ФПИ оценили результаты испытаний глубоководного аппарата «Витязь»
Испытания глубоководного аппарата "Витязь", определившего в мае глубину Марианской впадины в 10 028 метров, подтвердили способность российской техники работать в любой точке Мирового океана, заявил в интервью РИА Новости замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ), кандидат военных наук Виктор Литвиненко.
РИА Новости 21:16
Шоу-бизнес
Арбенина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Певица раскритиковала Ефремова, «убившего свой мозг» и семью погибшего Сергея Захарова, «восседающую в ток-шоу».
АБН 23:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
Экономика
В правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых
В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 20:30
Политика
Коронавирус: последние новости 17 июня. В России уменьшается число зараженных, пандемия приведет к четырехдневной рабочей неделе
На первом месте по числу зараженных остаются США (2 141 276), на втором — Бразилия (923 189), замыкает тройку лидеров Россия (всего 552 549 заболевших, за последние сутки — 7 843), на четвертом месте Индия (354 065), на пятом — Великобритания (299 600).
URA.Ru 12:00
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Мордовии
Шесть человек погибли в результате ДТП в поселке Николаевка в городском округе Саранск республики Мордовия, обстоятельства ДТП уточняются, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД республики.
ТАСС 21:58
Общество
Генпрокуратура назвала самые коррумпированные российские регионы
Уровень коррупционной преступности в 2019 году составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек по сравнению с показателем 20,8 годом ранее и «в целом остается стабильным в последние годы».
РБК 22:28
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Общество
Матвиенко пригрозила уволить замглавы МЭР за срыв сроков строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РЕН ТВ 05:09
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Кино
В седьмом сезоне «Сватов» соберется полный актерский состав
Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны с полным актерским составом.
Evo-rus.com вчера в 16:18
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате треков The Black Eyed Peas
В ролике автор сравнивает отрывок хита Little Big «Uno», с которым питерская группа должна была поехать на Евровидение в этом году, с треком «My humps», который The Black Eyed Peas выпустила в 2005 году.
НТВ вчера в 06:34
Политика
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
РИА Новости 21:04