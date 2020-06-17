Экономика
Rambler News ServiceАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»
По итогам сделки доля АФК «Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 20,38%, а доля РКИФ – 4,62%. В сообщении также указывается, что АФК «Система» планирует использовать поступления от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
Выезд за рубеж россиянам не запрещён – глава Ростуризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что выезд за рубеж россиянам не запрещён.
Псковское агентство информации 07:21
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
Общество
Генпрокурор отчитался о проблемах российского здравоохранения
Пандемия коронавируса обнажила существующие проблемы российского здравоохранения еще сильнее, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе своего выступления в Совете Федерации.
Ведомости 06:19
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
Общество
В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю
Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Общество
Жара в Москве побила температурный рекорд 1956 года
По словам синоптиков, 17 июня 2020 года стало самым жарким днем за последние 70 лет наблюдений.
Росбалт 07:28
Общество
Мишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР
Более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, признаны недействительными.
РБК 04:14
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Интернет
«ВКонтакте» и Mail.ru Group начинают использовать общую учётную запись
«ВКонтакте» и Mail.ru Group объявили об объединении своих экосистем общей учётной записью.
News.ru 06:36
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
РИА Новости 01:53
Общество
Власти Москвы ответили на видео о «принуждении» учителей к голосованию
В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:04
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru 15 июня в 09:11
Здоровье
Лидерами по приросту больных коронавирусом стали Ростов и Шахты
Прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки составил 152 человека.
Kursk.com 04:39
Общество
Почти 300 тысяч школьных учителей выйдут из отпуска для работы на ЕГЭ
Почти 300 тысяч российских учителей выйдут из отпуска этим летом для проведения ЕГЭ. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
НТВ 05:51