По итогам сделки доля АФК «Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 20,38%, а доля РКИФ – 4,62%. В сообщении также указывается, что АФК «Система» планирует использовать поступления от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 59

Общество Павел Дуров пригрозил Facebook судом По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем. 16

Экономика Медведев назвал главные шоки для российской экономики Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах. 1,9K

Политика Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии. 1,9K

Общество Безработным гражданам увеличены пособия Минимальное пособие по безработице с 1 мая 2020 года по 1 августа 2020 года для всех безработных граждан, состоящих на учёте, увеличивается в 3 раза - до 4500 рублей. 2,2K

Армия и оружие Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России. 19

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 944

Футбол В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Дзагоева Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться после полученной мышечной травмы правого бедра, сообщает пресс-служба армейцев.

Экономика Михаил Делягин рассказал о падении доллара и о том, в какой валюте хранить сбережения По мнению популярного российского эксперта Михаила Делягина, высказанного в эфире радио «Аврора», в этом году доллара по 100 рублей россиянам ждать не стоит, национальная валюта не рухнет до такой отметки.