Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»

По итогам сделки доля АФК «Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 20,38%, а доля РКИФ – 4,62%. В сообщении также указывается, что АФК «Система» планирует использовать поступления от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.
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Основные владельцы «Детского мира» продали акции почти на 11 млрд рублей

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