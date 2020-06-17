Экономика
Rambler News ServiceАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»
По итогам сделки доля АФК «Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 20,38%, а доля РКИФ – 4,62%. В сообщении также указывается, что АФК «Система» планирует использовать поступления от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 05:58
Технологии
«ВКонтакте» и Mail.ru соединят свои системы общей учетной записью
Заходить в социальную сеть «ВКонтакте» и сервисы Mail.ru Group можно будет с помощью единой учетной записи VK Connect.
Известия 09:02
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
Общество
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 12:16
Культура
Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Анна-детективъ» с Александрой Никифоровой в главной роли
Вокруг ТВ вчера в 08:36
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service вчера в 05:29
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Безработным гражданам увеличены пособия
Минимальное пособие по безработице с 1 мая 2020 года по 1 августа 2020 года для всех безработных граждан, состоящих на учёте, увеличивается в 3 раза - до 4500 рублей.
Владимирские ведомости 10:01
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Известия 13:20
Гаджеты
Samsung предлагает в России смартфоны в аренду за полцены
В России заработала новая программа Samsung Upgrade.
Деловое.ТВ 11:22
Армия и оружие
Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном
Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Футбол
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Дзагоева
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться после полученной мышечной травмы правого бедра, сообщает пресс-служба армейцев.
Спорт-Экспресс 10:07
Экономика
Михаил Делягин рассказал о падении доллара и о том, в какой валюте хранить сбережения
По мнению популярного российского эксперта Михаила Делягина, высказанного в эфире радио «Аврора», в этом году доллара по 100 рублей россиянам ждать не стоит, национальная валюта не рухнет до такой отметки.
Deita.ru 10:30
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20