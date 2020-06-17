Экономика
ПРАЙМАФК «Система» и РКИФ продают 15,94% акций «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) продают 15,94% акций "Детского мира", стоимость одной бумаги составляет 93 рубля, говорится в сообщении РФПИ.
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Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Общество
Безработные тюменцы получат помощь от государства
Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудят решение США вывести военных из Германии
Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 июня решение США вывести свыше 25 тыс. своих военных из Германии.
ТАСС вчера в 07:35
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Политика
Путин призвал донастроить меры по поддержке россиян
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы попросил Правительство донастроить уже принятые меры.
Парламентская газета 15 июня в 10:28
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
Шоу-бизнес
46-летняя Судзиловская поразила фигурой в купальнике
Олеся Судзиловская призналась, что неожиданно карантин пошел ей на пользу — причем во всех смыслах.
7Дней.ру 14:00
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Газета.Ru 07:35
Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста
Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision 03:07
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС вчера в 12:50
Общество
В России разрешили испытание вакцины от коронавируса на людях
В реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ появилась информация об испытании двух вакцин для профилактики COVID-19 на людях.
РИА Воронеж 13:58
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Игры
GTA V на PS5. Игроки отругали издателя за решение выпустить игру на новой консоли
Напомним, GTA V вышла 17 сентября 2013 года на консолях предыдущего поколения.
Городской портал Новый Нижний 15 июня в 03:00
Технологии
Названа дата окончательных «похорон» Adobe Flash Player
Накануне компания назвала дату, когда прекратит делать и это — 31 декабря 2020-го года.
Вести.Ru 03:17
Армия и оружие
США разработали стратегию обороны в космосе
Замдиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, раскритиковав планы США по закреплению права право американцев на освоение космоса, сообщил, что попытки присвоить себе территории других планет препятствуют установлению плодотворного взаимодействия государств "Угрозой" со стороны России обеспокоились не только Штаты, но и страны-участницы НАТО.
Комсомольская правда 14:43
Политика
Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.
РИА Новости 16:35
Спорт
В Assassin’s Creed Origins проводят бесплатные выходные
Ubisoft объявила очередные бесплатные выходные в Assassin's Creed Origins.
Игромания.ру 13:25
Авто
Ford Transit получил внедорожную модификацию
Популярные лёгкие фургоны Ford Transit и Ford Transit Custom обзавелись внедорожными версиями под названием Trail.
UsedCars.ru 10:14
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 10:57
Общество
«Открытые медиа»: Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам
Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам в Конституцию, - утверждают источники сайта "Открытые медиа".
Эхо Москвы 14:32
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57