Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceАФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
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АФК «Система» и РКИФ продали пакет «Детского мира» почти за 16 млрд руб

РБК01:48

АФК «Система» и РКИФ продадут 23,7% акций «Детского мира» за 15,9 млрд рублей в ходе SPO

ТАСС01:48

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Коммерсантъ02:02

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Ведомости01:47

АФК «Система» и РКИФ продадут 23,7% «Детского мира» по цене 91 рубль за акцию

Интерфакс02:09

Четверть «Детского мира» продали

Lenta.ru02:41

Четверть акций «Детского мира» продадут почти за 16 млрд рублей в ходе SPO

Комсомольская правда02:56
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Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене

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Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

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