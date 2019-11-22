Экономика
Rambler News ServiceАФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
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Общество
Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено
ГТРК Карелия вчера в 10:33
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:09
Авто
Эксперт рассказал, какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину
Эксперт рассказал, какие вопросы нужно задавать перед заливкой моторного масла в машину.
Актуальные Новости 05:03
Футбол
Роналду не сыграет против «Аталанты». Сарри все объяснил
В субботу, 23 ноября, «Ювентус» проведет встречу 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».
Спорт-Экспресс 05:09
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Российская газета вчера в 17:28
Политика
Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Общество
Власти утвердили доработанную антитабачную концепцию до 2035 года
Утверждена доработанная антитабачная концепция, говорится на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 22 ноября.
Вечерняя Москва 05:19
Политика
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Футбол
Главный тренер «Лилля» недоволен, что Моуринью переманил его ассистентов
Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье раскритиковал коллегу из «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, который переманил в лондонский клуб его ассистентов.
Матч ТВ 02:02
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 20 ноября в 13:32
Армия и оружие
МИД заявил об отсутствии данных о ликвидации аль-Багдади у военных РФ
Достоверной информации о результатах спецоперации США по ликвидации главаря ИГ (ИГИЛ, террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади у российских военных нет.
Известия 02:54
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Авто
Назван наиболее выгодный для россиян тип автомобиля
Главный аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня вчера в 21:39
Политика
В Кремле уверены, что визит Вучича в Россию омрачить не удастся
Кремль очень ждет и готовится к визиту в РФ президента Сербии Александара Вучича, рассчитывает, что омрачить визит не удастся.
ТАСС 04:46
Общество
В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка
RT на русском 05:04
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК 04:41
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
ФСБ задержала членов террористической организации
Российская газета 04:30
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила итальянский беспилотник
Российская газета 20 ноября в 18:52
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Политика
Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине.
URA.Ru вчера в 13:20
Общество
Из Кубани в Крым планируют запустить электрички
Власти Краснодарского края хотят запустить электрички в Крым с помощью программы государственно-частного партнерства.
Московский Комсомолец 02:31
Происшествия
ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду
Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.
РБК 05:05
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Культура
Шоу CRYSTAL: Мир фантазий Cirque du Soleil на льду
Cirque du Soleil с гордостью объявляет о российском туре шоу CRYSTAL, в котором компания впервые в своей истории перенесла мир своих фантазий на лед.
Известия Татарстана 20 ноября в 07:54
Авто
Представлен роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил на автосалоне в Гуанчжоу новый роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.
Автоновости дня вчера в 07:42
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Кино
Минкульт соберет данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете
Станут известны сведения о названии фильма или сериала, имени режиссера, годе выпуска и количестве просмотров.
Радиочастотный спектр 02:14