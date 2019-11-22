Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceАФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
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АФК «Система» и РКИФ продали пакет «Детского мира» почти за 16 млрд руб

РБК01:48

АФК «Система» и РКИФ продадут 23,7% акций «Детского мира» за 15,9 млрд рублей в ходе SPO

ТАСС01:48

Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

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Коммерсантъ02:02

АФК «Система» и РКИФ продадут 23,7% «Детского мира» по цене 91 рубль за акцию

Интерфакс02:09

Четверть «Детского мира» продали

Lenta.ru02:41

Четверть акций «Детского мира» продадут почти за 16 млрд рублей в ходе SPO

Комсомольская правда02:56
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:01, Вашингтон
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Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 20 ноября в 13:32
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Тверской суд отказался принять иск к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.
RT на русском 04:41
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В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
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Общество

В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой

Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
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Дуров посоветовал пользователям удалить со смартфонов WhatsApp

Газета DAILY вчера в 12:22
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Общество

Генпрокуратура проведет проверки соблюдения прав предпринимателей

Генеральная прокуратура России планирует провести масштабные проверки соблюдения прав предпринимателей.
ТАСС 04:29
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Здоровье

Домашний пес помог обнаружить раковую опухоль в животе у хозяйки

Ридус 00:48
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Российская фигуристка установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.
Lenta.ru 04:39
Общество

Чиновницу, одобрившую новые правила медосмотра водителей, уволили

Министр здравоохранения РФ уволила директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок прохождения медосмотра для водителей.
Daily 04:41
Общество

Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей

Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Ведомости 03:18
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Армия и оружие

Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии

В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
Lenta.ru 02:58
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС вчера в 06:50
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском вчера в 11:26
Происшествия

У самолета «Ютэйр» разрушилась стойка шасси при посадке во Внукове

Следовавший из Махачкалы самолет авиакомпании "ЮТэйр" повредил левую стойку шасси при посадке московском аэропорту Внуково.
Вести.Ru 02:35
Происшествия

Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве

Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
РИА Новости 03:33
Футбол

«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Metaratings 04:38
Футбол

Алексей Миранчук попал на обложку итальянской газеты Tuttosport

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук появился на обложке нового выпуска итальянской газеты Tuttosport.
Sportbox.RU 04:42
Шоу-бизнес

Разин назвал Кудрявцеву «грязной»

Мужчина никогда не скрывал своего негативного отношения к Кудрявцевой, утверждая, что знает о ее «темном прошлом».
WomanHit.ru 20 ноября в 03:52
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробам к ним.
Газета.Ru 01:35
Общество

ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти

"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.
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Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК вчера в 22:00
Общество

Минздрав установил новую дату изменения правил медосмотра водителей

В новом приказе Минздрава, подписанном накануне главой ведомства Вероникой Скворцовой, установлено, что тестирование на наркотики и алкоголь будет включено в обязательную процедуру при медосмотре водителей с 1 июля следующего года.
Южный Федеральный вчера в 22:09
Происшествия

В Дагестане задержали банду, занимавшуюся махинациями с драгметаллами

В Дагестане задержали преступную группу, которая занималась махинациями с золотом и серебром, сообщила пресс-служба ФСБ.
РИА Новости 02:19
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