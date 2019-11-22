Экономика
Rambler News ServiceАФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
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Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Политика
Тверской суд отказался принять иск к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
Общество
В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой
Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Технологии
Дуров посоветовал пользователям удалить со смартфонов WhatsApp
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Общество
Генпрокуратура проведет проверки соблюдения прав предпринимателей
Генеральная прокуратура России планирует провести масштабные проверки соблюдения прав предпринимателей.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Фигурное катание
Российская фигуристка установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.
Общество
Чиновницу, одобрившую новые правила медосмотра водителей, уволили
Министр здравоохранения РФ уволила директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок прохождения медосмотра для водителей.
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей
Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Политика
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии
В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Происшествия
У самолета «Ютэйр» разрушилась стойка шасси при посадке во Внукове
Следовавший из Махачкалы самолет авиакомпании "ЮТэйр" повредил левую стойку шасси при посадке московском аэропорту Внуково.
Происшествия
Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве
Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Футбол
Алексей Миранчук попал на обложку итальянской газеты Tuttosport
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук появился на обложке нового выпуска итальянской газеты Tuttosport.
Шоу-бизнес
Разин назвал Кудрявцеву «грязной»
Мужчина никогда не скрывал своего негативного отношения к Кудрявцевой, утверждая, что знает о ее «темном прошлом».
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробам к ним.
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Общество
Минздрав установил новую дату изменения правил медосмотра водителей
В новом приказе Минздрава, подписанном накануне главой ведомства Вероникой Скворцовой, установлено, что тестирование на наркотики и алкоголь будет включено в обязательную процедуру при медосмотре водителей с 1 июля следующего года.
Происшествия
В Дагестане задержали банду, занимавшуюся махинациями с драгметаллами
В Дагестане задержали преступную группу, которая занималась махинациями с золотом и серебром, сообщила пресс-служба ФСБ.