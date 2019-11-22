АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».

Кино Тодд Филлипс опроверг информацию о съемках продолжения «Джокера» По словам Филлипса, встречи с главой Warner Bros Тоби Эммерихом не было — режиссер не вел переговоров, и возможное продолжение «Джокера» пока остается лишь идеей.

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Общество Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.

Происшествия Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Игры Релиз The Witcher 3 на Switch поспособствовал росту доходов CD Projekt По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, поспособствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.

Экономика Увеличен импорт пальмового масла в Россию Российской Федерацией в сентябре текущего года был увеличен объём импорта пальмового масла и его фракций на 31,2% в натуральном выражении.

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.

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