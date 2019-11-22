Экономика
Rambler News ServiceАФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:33, Ашберн
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Общество
В работе Telegram произошёл сбой
В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой.
Армия и оружие
Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году
Подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнётся в 2020 году.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Политика
Патрушев допустил внесение поправок в военную доктрину России
Военная доктрина России может быть скорректирована после подготовки силовыми ведомствами концепции строительства и развития вооруженных формирований.
Кино
Тодд Филлипс опроверг информацию о съемках продолжения «Джокера»
По словам Филлипса, встречи с главой Warner Bros Тоби Эммерихом не было — режиссер не вел переговоров, и возможное продолжение «Джокера» пока остается лишь идеей.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
Происшествия
Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве
Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Игры
Релиз The Witcher 3 на Switch поспособствовал росту доходов CD Projekt
По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, поспособствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
Политика
Лидер Китая пообещал ответ на новые санкции со стороны США
Напомним, с 15 декабря США угрожают ввести новые торговые санкции на китайские товары, если к тому времени не будет найдено «предварительное соглашение».
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Экономика
Увеличен импорт пальмового масла в Россию
Российской Федерацией в сентябре текущего года был увеличен объём импорта пальмового масла и его фракций на 31,2% в натуральном выражении.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
Армия и оружие
Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США
Заместитель министра обороны США Дэвид Норквист провел в Пентагоне встречу с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил вопросы стратегического партнерства между странами.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Армия и оружие
Турецкие военные задержали в Сирии организатора терактов в России
Турецкие военные задержали в Сирии боевика-исламиста, организовавшего 20 терактов – в том числе в России и Германии.
Политика
Запад поставил Украине условие по Коломойскому
В сентябре миссия МВФ после работы на Украине отказалась рекомендовать фонду новую программу сотрудничества именно из-за ситуации с Коломойским.
Футбол
Конте объясняет игрокам, как заниматься сексом
Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что объясняет своим футболистам даже то, как нужно заниматься сексом.
Политика
В зарубежных тюрьмах находятся около 6 тыс. россиян, сообщили в МИД РФ
"Порядка 6 тыс. россиян с различным процессуальным статусом – и обвиняемые, и осужденные, и подозреваемые – содержатся в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран", – сказал Голубовский на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за рубежом.
Общество
Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свою позицию
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен дала комментарии по поводу своего поста в соцсети Facebook, оскорбившего жителей города.