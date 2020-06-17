АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют продать около 16% акций "Детского мира", в случае реализации их доли в ритейлере снизятся до 20,4% и 4,6%, говорится в сообщении АФК "Система".

АФК «Система» и РКИФ продают около 16% акций «Детского мира»

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