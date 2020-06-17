Экономика

ПРАЙМПРАЙМАФК «Система» и РКИФ продают около 16% акций «Детского мира»

АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют продать около 16% акций "Детского мира", в случае реализации их доли в ритейлере снизятся до 20,4% и 4,6%, говорится в сообщении АФК "Система".
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Основные владельцы «Детского мира» продали акции почти на 11 млрд рублей

Forbes05:36

Сохраняется риск навеса предложения акций «Детского мира»

Finam.Ru03:40

АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»

ТАСС03:04

SPO «Детского мира» прошло с дисконтом 3,9% к рынку

Интерфакс02:59

В «Детском мире» стало свободнее

Коммерсантъ02:40

История роста и дивиденды: с чем связан спрос на акции «Детского мира»

РБК06:49

Владельцы «Детского мира» продали за ночь 16% компании за 11 млрд рублей

Ведомости02:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 20:00, Ашберн
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
106
Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM 08:29
184
Гаджеты

Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3

На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3. Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch.
The GEEK 02:16
6
Общество

В Совфеде предложили сократить новогодние каникулы до трех дней

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году до трех дней — с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни из-за пандемии коронавируса.
БИЗНЕС Online вчера в 04:30
5,4K
Происшествия

Мусор загорелся около общежития в Чите, предположительно, из-за подожжённого пуха

Пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю подтвердила факт возгорания, отметив, что огнём было повреждено одно окно в здании.
Чита.Ру 00:06
Армия и оружие

США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Военное дело 11:28
59
Наука

В пермском вымирании обвинили угольные пожары в Восточной Сибири

ТАСС Наука 11:50
17
Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 14:11
5
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
3,6K
Футбол

Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
39
Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

В июне в модуле "Звезда" на МКС установили специальный прибор Air Quality Monitor, чтобы найти источник бензола.
Российская газета 19:30
Единоборства

Глава UFC назвал четверку величайших бойцов

Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов смешанного стиля (MMA).
Lenta.ru 12:28
1
Общество

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина от COVID-19

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для дополнительной проверки безопасности препарата.
Vademecum 15:57
16
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,6K
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
342
Игры

Найден намёк на выход новой части Mortal Kombat

В сети найден намёк на выход новой части Mortal Kombat. Компания WB Games разместила вакансию специалиста для работы над новинкой.
Ferra 14:14
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
650
Транспорт

На капремонт участка улицы Курильской в Южно-Сахалинске заложили максимум 51,8 млн

Капитальный ремонт улицы Курильской от проспекта Мира до улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске может обойтись городскому бюджету в 51,8 млн рублей.
Сахалин.Инфо 15 июня в 23:13
Общество

В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru 11:49
329
Политика

Трамп продлил санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции против Северной Кореи.
Коммерсантъ 18:33
Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»

Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ 12:35
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,3K
Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
2,2K
Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
706
Авто

Tesla выпустила электромобиль с запасом хода более 640 км

Отмечается, что новинка стала первым в мире серийным электромобилем с запасом хода более чем 400 миль (643 км).
Известия вчера в 07:35
99
Здоровье

Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор 09:09
180
Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

Российская газета 17:23
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
2,4K
Космос

Источником нейтрино сверхвысоких энергий вновь назвали черную дыру

ТАСС Наука 06:56
1
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное