Экономика
ПРАЙМАФК «Система» и РКИФ продают около 16% акций «Детского мира»
АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют продать около 16% акций "Детского мира", в случае реализации их доли в ритейлере снизятся до 20,4% и 4,6%, говорится в сообщении АФК "Система".
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Гаджеты
Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3
На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3. Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch.
The GEEK 02:16
Общество
В Совфеде предложили сократить новогодние каникулы до трех дней
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году до трех дней — с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни из-за пандемии коронавируса.
БИЗНЕС Online вчера в 04:30
Происшествия
Мусор загорелся около общежития в Чите, предположительно, из-за подожжённого пуха
Пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю подтвердила факт возгорания, отметив, что огнём было повреждено одно окно в здании.
Чита.Ру 00:06
Армия и оружие
США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
Военное дело 11:28
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 14:11
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Футбол
Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
В июне в модуле "Звезда" на МКС установили специальный прибор Air Quality Monitor, чтобы найти источник бензола.
Российская газета 19:30
Единоборства
Глава UFC назвал четверку величайших бойцов
Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов смешанного стиля (MMA).
Lenta.ru 12:28
Общество
ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина от COVID-19
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для дополнительной проверки безопасности препарата.
Vademecum 15:57
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Игры
Найден намёк на выход новой части Mortal Kombat
В сети найден намёк на выход новой части Mortal Kombat. Компания WB Games разместила вакансию специалиста для работы над новинкой.
Ferra 14:14
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
Транспорт
На капремонт участка улицы Курильской в Южно-Сахалинске заложили максимум 51,8 млн
Капитальный ремонт улицы Курильской от проспекта Мира до улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске может обойтись городскому бюджету в 51,8 млн рублей.
Сахалин.Инфо 15 июня в 23:13
Общество
В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru 11:49
Политика
Трамп продлил санкции в отношении КНДР
Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции против Северной Кореи.
Коммерсантъ 18:33
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»
Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ 12:35
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
Авто
Tesla выпустила электромобиль с запасом хода более 640 км
Отмечается, что новинка стала первым в мире серийным электромобилем с запасом хода более чем 400 миль (643 км).
Известия вчера в 07:35
Здоровье
Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом
Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор 09:09
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
Российская газета 17:23
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50