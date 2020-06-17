Экономика
ТАССАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Происшествия
В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей
Следователи в Рязанской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как бродячая собака покусала шестерых детей, один из них оказался в больнице, сообщило СУ СКР по региону в среду.
РИА Новости 09:44
Футбол
Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом
Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
РИА Новости 10:33
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Общество
В Калининградской области отменят обязательную обсервацию для туристов
Власти Калининградской области ориентировочно в период с 22 по 24 июня планируют отменить ряд действовавших в регионе ограничений, введенных ранее из-за угрозы массового распространения коронавирусной инфекции.
Городовой 05:09
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Здоровье
Пациент «Ленэкспо» умер от коронавируса за две недели
Мужчина попал во временный госпиталь с 10% поражения лёгких и умер спустя две недели.
Neva.Today 10:45
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием.
Газета.Ru 08:10
Политика
МИД Китая сообщил о ситуации на китайско-индийской границе
ПолитРоссия 05:00
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
РИА Новости 01:53
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 15 июня в 13:33
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило потери армии в Первой мировой
В одном только американском штате Нью-Йорк от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 30 909 человек.
Evo-rus.com 05:38
Происшествия
Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП
РИА Новости 10:15
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
В Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC емкость аккумулятора составляет 125 мАч против 135 мАч в Mi Smart Band 4. В остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 13:40
Авто
Chevrolet вновь начала продавать в РФ бюджетные модели
По информации "Келес Рус", официального дистрибьютора UzAuto Motors в РФ, на данный момент стать дилерами Chevrolet в массовом сегменте стремятся несколько десятков дилерских организаций.
Новые автомобили 15 июня в 05:44
Политика
Навальный предложил поднять ветеранам пенсии до 200 тысяч рублей
Алексей Навальный опубликовал законопроект о поправках в пункт 4 статьи 23.1 закона «О ветеранах».
RuNews24.ru 09:15
Культура
«Горький fest-2020» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля
На встрече было объявлено, что IV фестиваль пройдет с 17 по 23 июля.
НТА-Приволжье 08:26
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru вчера в 07:34
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
Происшествия
Серийному тулунскому маньяку предъявили окончательное обвинение
Серийному тулунскому маньяку предъявили окончательное обвинение.
Прима 08:37
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39