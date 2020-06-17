Экономика

ТАССТАССАФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»

АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
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Основные владельцы «Детского мира» продали акции почти на 11 млрд рублей

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Мужчина попал во временный госпиталь с 10% поражения лёгких и умер спустя две недели.
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Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

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В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
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