Экономика
ТАССАФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
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Технологии
Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка
Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ru 01 сентября в 07:54
Общество
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24 вчера в 12:20
Политика
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.
Газета.Ru вчера в 08:19
Общество
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
«Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания — выше Индии, Бразилии и ЮАР», — следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».
Ведомости 00:55
Армия и оружие
Журналист из США заявил, что Россия вскрыла «немыслимые ошибки» НАТО
РИА Новости вчера в 22:54
Политика
Трамп захотел лишить финансирования допускающие анархию города США
Президент США Дональд Трамп захотел лишить федерального финансирования допускающие анархию, насилие и разрушения города.
Lenta.ru вчера в 21:05
Футбол
Отец Месси заявил, что аргентинец не останется в «Барселоне»
Российская газета вчера в 17:09
Космос
Астероид диаметром до 272 метров пролетит рядом с Землей 6 сентября
На сайте Центра исследований объектов околоземного пространства NASA появилась информация о приближении к Земле астероида, диаметр которого может быть от 121 до 272 метров.
Копейский рабочий вчера в 02:44
Происшествия
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Известия вчера в 09:34
Армия и оружие
«Швеция не будет вступать в НАТО, чтобы избежать напряженности с Россией»
Швеция не хочет наращивать напряженность в отношениях с Россией, поэтому не намерена становиться членом НАТО.
Евразия Daily 01 сентября в 08:38
Происшествия
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена Деданина
СКР Татарстана завел уголовное дело по факту убийства 40-летнего бизнесмена. Евгений Деданин являлся владельцем торговой сети «Изобилие».
TatCenter 01 сентября в 09:59
Культура
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Артист появился на свет 13 июля 1944 года в российской столице. Он был профессором, театральным педагогом и актером театра и кино.
Evo-rus.com вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Среди первоклассников 1 сентября можно было наблюдать детей Павла Прилучного, Гарика Харламова и Татьяны Терешиной.
Evo-rus.com вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой стала восьмиклассницей
Свежие фото девочки обсуждают в Сети Наследница звезды россиской эстрады Юлии Началовой и экс-футболиста Евгения Алдонина, 13-летняя Вера Алдонина, пошла в восьмой класс.
WomanHit.ru вчера в 10:21
Кино
Арнольд Шварценеггер снимется в шпионском сериале
ToDay News Ufa вчера в 05:21
Политика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Германия заявила о следах схожего с "Новичком" яда в организме Навального Военные специалисты в Германии установили, что Навальный был отравлен веществом из группы боевых отравляющих веществ "Новичок", утверждает правительство ФРГ.
РБК вчера в 12:24
Футбол
В «Крыльях Советов» зарплата футболистов станет зависеть от результатов
Финансовое вознаграждение игроков будет зависеть не от количества сыгранных минут и соблюдения правил контракта, а от достижений на поле: результативных передач, забитых мячей, победных матчей и т. д. Максимальные бонусы, по мнению функционера, футболисты должны получать за выполненную задачу в течении всего сезона.
Sport24.ru вчера в 14:23
Общество
Школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за COVID-19
Газета.Ru вчера в 12:46
Гаджеты
Первая распаковка Poco X3 NFC показала рабочий смартфон до анонса
iXBT.com вчера в 23:55
Происшествия
В Ленобласти ищут мальчика, не вернувшегося с детской площадки
Пропавший в Приозерске мальчик ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мать мальчика обратилась в полицию около десяти часов вечера в среду.
REGNUM вчера в 23:09
Политика
Китай потребовал снять ограничения на работу своих дипломатов в США
Пекин, 3 сентября 2020, 07:28 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо отменить введенные ограничения на работу китайских дипломатов на территории страны, заявили представители посольства Китая в США, сообщает пресс-служба дипмиссии.
REGNUM 00:28
Финансы
Доллар может упасть к евро на 36%
В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ru вчера в 14:22
Политика
Совфед назвал фальсификацией заявление об отравлении Навального
Заявление Германии о наличии в организме основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального следов яда из группы «Новичок» является очередной фальсификацией, заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ведомости вчера в 10:48
Футбол
Появилось фото гостевой формы сборной России
В Сети появилось фото гостевого комплекта формы сборной России.
Soccer.ru вчера в 17:30
Путешествия
Европейские туристы назвали главные препятствия для поездок в Россию
В свою очередь жителям Европы, которые уже побывали в России, больше всего не понравилась неразвитые туристская инфраструктура и сфера услуг (37%).
Интерфакс вчера в 03:42
Хоккей
«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия
ТАСС: следствие по делу Фургала продлили на пять месяцев
Следственный комитет России продлил до 8 февраля 2021 года срок следствия по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Коммерсантъ вчера в 18:52
Политика
Американская газета назвала Киев российским
Издание опубликовало заметку о курьезном случае, произошедшем 31 августа в аэропорту Киева.
РИА Новости 00:11