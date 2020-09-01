Экономика

ТАССТАССАФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
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Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя

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«Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания — выше Индии, Бразилии и ЮАР», — следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».
Ведомости 00:55
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Журналист из США заявил, что Россия вскрыла «немыслимые ошибки» НАТО

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Политика

Трамп захотел лишить финансирования допускающие анархию города США

Президент США Дональд Трамп захотел лишить федерального финансирования допускающие анархию, насилие и разрушения города.
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Футбол

Отец Месси заявил, что аргентинец не останется в «Барселоне»

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Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х

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Космос

Астероид диаметром до 272 метров пролетит рядом с Землей 6 сентября

На сайте Центра исследований объектов околоземного пространства NASA появилась информация о приближении к Земле астероида, диаметр которого может быть от 121 до 272 метров.
Копейский рабочий вчера в 02:44
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Происшествия

Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

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Армия и оружие

«Швеция не будет вступать в НАТО, чтобы избежать напряженности с Россией»

Швеция не хочет наращивать напряженность в отношениях с Россией, поэтому не намерена становиться членом НАТО.
Евразия Daily 01 сентября в 08:38
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Происшествия

В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена Деданина

СКР Татарстана завел уголовное дело по факту убийства 40-летнего бизнесмена. Евгений Деданин являлся владельцем торговой сети «Изобилие».
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Культура

На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев

Артист появился на свет 13 июля 1944 года в российской столице. Он был профессором, театральным педагогом и актером театра и кино.
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Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой стала восьмиклассницей

Свежие фото девочки обсуждают в Сети Наследница звезды россиской эстрады Юлии Началовой и экс-футболиста Евгения Алдонина, 13-летняя Вера Алдонина, пошла в восьмой класс.
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Кино

Арнольд Шварценеггер снимется в шпионском сериале

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Политика

Что случилось за день. Главные новости РБК

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Футбол

В «Крыльях Советов» зарплата футболистов станет зависеть от результатов

Финансовое вознаграждение игроков будет зависеть не от количества сыгранных минут и соблюдения правил контракта, а от достижений на поле: результативных передач, забитых мячей, победных матчей и т. д. Максимальные бонусы, по мнению функционера, футболисты должны получать за выполненную задачу в течении всего сезона.
Sport24.ru вчера в 14:23
Общество

Школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за COVID-19

Газета.Ru вчера в 12:46
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Гаджеты

Первая распаковка Poco X3 NFC показала рабочий смартфон до анонса

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Происшествия

В Ленобласти ищут мальчика, не вернувшегося с детской площадки

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Политика

Китай потребовал снять ограничения на работу своих дипломатов в США

Пекин, 3 сентября 2020, 07:28 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо отменить введенные ограничения на работу китайских дипломатов на территории страны, заявили представители посольства Китая в США, сообщает пресс-служба дипмиссии.
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Финансы

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ru вчера в 14:22
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Политика

Совфед назвал фальсификацией заявление об отравлении Навального

Заявление Германии о наличии в организме основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального следов яда из группы «Новичок» является очередной фальсификацией, заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Футбол

Появилось фото гостевой формы сборной России

В Сети появилось фото гостевого комплекта формы сборной России.
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Европейские туристы назвали главные препятствия для поездок в Россию

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Хоккей

«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
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Происшествия

ТАСС: следствие по делу Фургала продлили на пять месяцев

Следственный комитет России продлил до 8 февраля 2021 года срок следствия по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Политика

Американская газета назвала Киев российским

Издание опубликовало заметку о курьезном случае, произошедшем 31 августа в аэропорту Киева.
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