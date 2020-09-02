АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций
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АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.В источнике
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