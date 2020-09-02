Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

«Детский мир» пустили в свободное плавание

Интерфакс07:34
Finam.Ru

SPO «Детского мира» окончательно снимает риск навеса акций

Finam.Ru06:30
Forbes

АФК «Система» миллиардера Евтушенкова продала долю в «Детском мире» за 16,8 млрд рублей

Forbes02:02
Ведомости

АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»

Ведомости02:49
Коммерсантъ

«Система» и РКИФ вышли из капитала сети

Коммерсантъ02:47
РБК

«Система» и РКИФ продали «Детский мир». Что это значит для инвестора

РБК09:24
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

ТАСС02:06

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
127

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
1,6K