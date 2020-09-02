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ТАСС
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.В источнике
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Ведомости

АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»

Ведомости02:49
Finam.Ru

SPO «Детского мира» окончательно снимает риск навеса акций

Finam.Ru06:30
РБК

«Система» и РКИФ продали «Детский мир». Что это значит для инвестора

РБК09:24
Интерфакс

«Детский мир» пустили в свободное плавание

Интерфакс07:34
Коммерсантъ

«Система» и РКИФ вышли из капитала сети

Коммерсантъ02:47
Forbes

АФК «Система» миллиардера Евтушенкова продала долю в «Детском мире» за 16,8 млрд рублей

Forbes02:02
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

ТАСС02:06

Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального

Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро вечером в среду, резко негативно отреагировав на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили в РФ нервнопаралитическим боевым веществом.
Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального
Интерфакс10:24
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23
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Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

Комментируя записи с камер видеонаблюдения, адвокат Добровинский заявил, что перед смертельным ДТП в джип Ефремова не садились пассажиры, а сам он двигался с Глазовского переулка к Садовому кольцу с нарушением правил.
Газета.Ruвчера в 09:38
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Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новости07:48
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