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ТАСС
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.В источнике
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Интерфакс

«Детский мир» пустили в свободное плавание

Интерфакс07:34
Finam.Ru

SPO «Детского мира» окончательно снимает риск навеса акций

Finam.Ru06:30
Forbes

АФК «Система» миллиардера Евтушенкова продала долю в «Детском мире» за 16,8 млрд рублей

Forbes02:02
Ведомости

АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»

Ведомости02:49
Коммерсантъ

«Система» и РКИФ вышли из капитала сети

Коммерсантъ02:47
РБК

«Система» и РКИФ продали «Детский мир». Что это значит для инвестора

РБК09:24
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

ТАСС02:06

Украина призвала к санкциям против России из-за ситуации с Навальным

«Только единодушная решительная позиция и твёрдое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств», — добавили украинские дипломаты.
RT на русском15:36
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Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе

В заявлении представителя России в контактной группе Бориса Грызлова (есть у РБК) говорится, что стороны достигли договоренности о координатах участков разведения сил и средств, теперь это предстоит оформить документально.
РБК15:29
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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ЕС попросил правительства стран Европы не сокращать карантин

Европейский Союз обратился к правительствам стран Старого Света не сокращать 14-дневный карантин для людей, инфицированных COVID-19, из-за того, что у многих пациентов болезнь развивается даже через две недели после зафиксированного отрицательного теста.
Российская газета15:11