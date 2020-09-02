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ТАСС
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.В источнике
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Ведомости

АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»

Ведомостивчера в 16:56
Forbes

АФК «Система» миллиардера Евтушенкова продала долю в «Детском мире» за 16,8 млрд рублей

Forbesвчера в 02:02
Finam.Ru

SPO «Детского мира» окончательно снимает риск навеса акций

Finam.Ruвчера в 06:30
РБК

«Система» и РКИФ продали «Детский мир». Что это значит для инвестора

РБКвчера в 09:24
Коммерсантъ

«Система» и РКИФ вышли из капитала сети

Коммерсантъвчера в 02:47
Интерфакс

«Детский мир» пустили в свободное плавание

Интерфаксвчера в 07:34
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

ТАССвчера в 02:06

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Live24вчера в 12:20
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Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
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Новые санкции против России из-за отравления Навального более вероятны со стороны ЕС, нежели США

В свою очередь, бывший чиновник администрации Барака Обамы, отвечавший за санкции, дал понять, что Дональд Трамп вряд ли введет существенные ограничения против России.
Эхо Москвы20:07

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму российскому президенту Владимиру Путину по случаю с 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны, сообщает агентство «Синьхуа».
RT на русском20:50

Платежи по QR-кодам через СБП проигрывают по объему Сбербанку

Финансовый директор Wildberries Владимир Бакин отметил, что в августе 2020 года объем платежей через СБП увеличился на 26% по сравнению с июлем, а по сравнению с апрелем, когда был зафиксирован первый значительный всплеск числа таких платежей,— в три раза.
Коммерсантъвчера в 16:55
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«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
Российская газетавчера в 15:21