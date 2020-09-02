Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.В источнике
Подробнее о событии
Ведомости

АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»

Ведомостивчера в 16:56
Интерфакс

«Детский мир» пустили в свободное плавание

Интерфаксвчера в 07:34
Forbes

АФК «Система» миллиардера Евтушенкова продала долю в «Детском мире» за 16,8 млрд рублей

Forbesвчера в 02:02
РБК

«Система» и РКИФ продали «Детский мир». Что это значит для инвестора

РБКвчера в 09:24
Коммерсантъ

«Система» и РКИФ вышли из капитала сети

Коммерсантъвчера в 02:47
Finam.Ru

SPO «Детского мира» окончательно снимает риск навеса акций

Finam.Ruвчера в 06:30
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

ТАССвчера в 02:06

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Live24вчера в 12:20
81

Платежи по QR-кодам через СБП проигрывают по объему Сбербанку

Финансовый директор Wildberries Владимир Бакин отметил, что в августе 2020 года объем платежей через СБП увеличился на 26% по сравнению с июлем, а по сравнению с апрелем, когда был зафиксирован первый значительный всплеск числа таких платежей,— в три раза.
Коммерсантъвчера в 16:55

В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна «Майсак»

Занятия в школах отменены во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Хасанском и Надеждинском районах Приморья в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает региональное госучреждение по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от ЧС.
РИА Новости19:08
14

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 19:38
587

ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 15:39