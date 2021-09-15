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АФК «Система» и «Сбер» купили производителя «Кагоцела» за 1 руб

«Именно в этом АФК «Система», как инвестиционная компания, имеет мощную и доказанную экспертизу.
РБК
Как сообщается, чистый долг ГК «Ниармедик» на дату закрытия сделки составил 5,9 млрд руб.
РБК
АФК «Система» и Сбербанк предоставили «Новому инвестиционному холдингу» акционерное финансирование в равных долях на общую сумму 1,2 млрд руб. для погашения части долга «Ниармедика» перед Сбербанком.
РБК
В состав компании входят производственные площадки в Обнинске и Мосальске, завод по производству медицинских изделий в Италии и сеть медицинских клиник, расположенных в Москве, Обнинске и Рязани.
ПРАЙМ

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СП Сбербанка и АФК купило производителя «Кагоцела» за рубль
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АФК «Система» и Сбербанк купили производителя кагоцела за один рубль
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АФК «Система» и «Сбер» купили производителя «Кагоцела» за 1 руб
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