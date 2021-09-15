РБКАФК «Система» и «Сбер» купили производителя «Кагоцела» за 1 руб«Именно в этом АФК «Система», как инвестиционная компания, имеет мощную и доказанную экспертизу.РБККак сообщается, чистый долг ГК «Ниармедик» на дату закрытия сделки составил 5,9 млрд руб.РБКАФК «Система» и Сбербанк предоставили «Новому инвестиционному холдингу» акционерное финансирование в равных долях на общую сумму 1,2 млрд руб. для погашения части долга «Ниармедика» перед Сбербанком.РБКВ состав компании входят производственные площадки в Обнинске и Мосальске, завод по производству медицинских изделий в Италии и сеть медицинских клиник, расположенных в Москве, Обнинске и Рязани.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРБКРБКRB.RUПодробнее о событииСП Сбербанка и АФК купило производителя «Кагоцела» за рубльИнтерфакс13:14АФК «Система» и Сбербанк купили производителя кагоцела за один рубльКоммерсантъ14:06АФК «Система» официально сообщила о покупке «Ниармедик»Фармацевтический вестник13:33АФК «Система» и «Сбер» купили производителя «Кагоцела» за 1 рубРБК14:56Подконтрольный «Системе» и «Сберу» холдинг приобрел группу компаний «Ниармедик»Finam.Ru12:53СП «Сбера» приобрело компанию-владельца группы «Ниармедик» за один рубльПРАЙМ12:38АФК «Система» объявила о приобретении ГК «Ниармедик»Vademecum12:33Показать ещёОценить27Поделиться