Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел. "Дочка" "Системы" купила 37,5% долей ООО УК "Гжель", сообщила АФК.
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Партнером Сбербанка в покупке производителя гжели стала АФК «Система»

РБК14:04

АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

Интерфакс12:15

АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

Ведомости13:00

Корпорация «Система» и Сбербанк вложились в гжель

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Банк Германа Грефа приобрел 37,5% акций «русского народного актива»

BFM.ru12:36

Сбербанк стал совладельцем завода гжельского фарфора

Подмосковье Сегодня11:11

Сбербанк приобрел долю в УК «Гжель»

Компания08:53
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Политика

В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину

В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.
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Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
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Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется

Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
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Хет-трик защитника Зуба помог СКА обыграть «Барыс»

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Газета.Ru 13:23
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Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
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Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро

Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Российская газета 11:45
Политика

В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией

Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
РИА Новости 15:26
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Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
Газета.Ru 13:51
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Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
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Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
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Стало известно о расставании Пелагеи с мужем

В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
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Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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В Севастополе встретили первый поезд из Петербурга

Ровно в 9:25 в Севастополь прибыл первый поезд с материка.
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Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
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«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:12
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В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
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«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года

Главным фильмом года, по версии портала «КиноПоиск», стала «Зеленая книга», данная картина набрала самое большое количество баллов пользователей, сообщает Газета.ru.
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Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

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ToDay News Ufa 23 декабря в 01:04
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
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Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета 15:08
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
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