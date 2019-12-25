АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел. "Дочка" "Системы" купила 37,5% долей ООО УК "Гжель", сообщила АФК.

АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

Политика В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.

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Политика Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

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