Экономика
ИнтерфаксАФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор
АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел. "Дочка" "Системы" купила 37,5% долей ООО УК "Гжель", сообщила АФК.
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Политика
В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину
В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Общество
Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется
Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Хоккей
Хет-трик защитника Зуба помог СКА обыграть «Барыс»
Политика
В ГД оценили идею переговоров с Грузией в нормандском формате
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказался о предложении президента Грузии Саломе Зурабишвили провести переговоры с Россией в нормандском формате.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности
Политика
Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро
Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Политика
В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
Армия и оружие
Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
Происшествия
Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов
Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Экономика
Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря
В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Стало известно о расставании Пелагеи с мужем
В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Экономика
Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
Общество
В Севастополе встретили первый поезд из Петербурга
Ровно в 9:25 в Севастополь прибыл первый поезд с материка.
Общество
Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах
Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
Происшествия
В Бельгии волк растерзал кенгуру
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Кино
«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года
Главным фильмом года, по версии портала «КиноПоиск», стала «Зеленая книга», данная картина набрала самое большое количество баллов пользователей, сообщает Газета.ru.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Политика
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств
Бывший защитник «Лилля» и «Локомотива» Марко Баша является лучшим по проценту выигранных единоборств среди игроков топ-5 лиг Европы за последние 10 лет (74,8 процента — 764/1022), сообщает OptaJean.
Происшествия
В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат
В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.