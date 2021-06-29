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АФК «Система» может продать ВТБ долю в «Биннофарм Групп»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова намерена продать 11,2% головной компании «Биннофарм Групп» компании «ВТБ Капитал». Факт переговоров подтвердил представитель АФК «Система» РБК. Источник издания утверждает, что сумма сделки составит 7 млрд руб.В источнике

С чего всё началось

Евтушенков продаст структуре ВТБ долю в производителе «Спутника V»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует продать 11,2% головной компании «Биннофарм Групп» инвестиционному подразделению ВТБ, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки.
РБК17:00

Подробнее о событии

Сделка по производителю «Спутника V», правило инвестора. Главное за ночь

РБК01:46

АФК «Система» продала «ВТБ Капиталу» 11,2% акций «Биннофарм групп»

Finam.Ru01:30

«ВТБ Капитал» приобрел у АФК 11,2% компании-владельца «Биннофарм Групп»

Интерфакс01:15

АФК «Система» продала структуре «ВТБ Капитала» 11,2% «Биннофарм групп»

ТАСС01:58

АФК «Система» может продать ВТБ долю в «Биннофарм Групп»

Коммерсантъ20:55

РБК: «Система» Евтушенкова продаст структуре ВТБ долю в производителе «Спутника V»

Forbes18:59

Российский олигарх лишится доли в производителе «Спутник V». Ее выкупит госбанк

URA.Ru18:24
Интересное

В Пермском крае задержали застрелившего бывшую жену и ее родственников

«Подозреваемый на почве личных неприязненных отношений на берегу реки Койва, где отдыхала его бывшая супруга с родственниками, вооружившись огнестрельным оружием, смертельно ранил бывшую супругу, ее сестру и мужа», — говорится в сообщении СК.
РБКвчера в 06:50

Гранит Джака признан лучшим футболистом матча Франция — Швейцария на Евро-2020

Полузащитник национальной команды Швейцарии Гранит Джака признан лучшим футболистом матча 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года со сборной Франции, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Чемпионат18:19

Профессор Северинов рассказал про индийский штамм коронавируса

«Парламентская газета» выяснила у заведующего лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук, профессора Сколковского института науки и технологий Константина Северинова, почему возникла эта мутация вируса, чем она опасна, способны ли ей противостоять российские вакцины и насколько оправданна ревакцинация.
Парламентская газетавчера в 11:17

НОСТРОЙ не ожидает массовой вакцинации строителей-мигрантов в Москве

Глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков не ожидает массовой вакцинации строителей-мигрантов в Москве из-за нехватки рабочей силы, об этом он сообщил РИА Недвижимость.
РИА Новостивчера в 08:08