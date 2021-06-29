Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто

АФК «Система» может продать ВТБ долю в «Биннофарм Групп»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова намерена продать 11,2% головной компании «Биннофарм Групп» компании «ВТБ Капитал». Факт переговоров подтвердил представитель АФК «Система» РБК. Источник издания утверждает, что сумма сделки составит 7 млрд руб.В источнике

С чего всё началось

Евтушенков продаст структуре ВТБ долю в производителе «Спутника V»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует продать 11,2% головной компании «Биннофарм Групп» инвестиционному подразделению ВТБ, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки.
РБК17:00

Подробнее о событии

Сделка с ВТБ позволит «Системе» монетизировать активы в преддверии потенциального IPO

Finam.Ru06:30

РБК: «Система» Евтушенкова продаст структуре ВТБ долю в производителе «Спутника V»

Forbes18:59

«ВТБ Капитал» приобрел у АФК 11,2% компании-владельца «Биннофарм Групп»

Интерфакс01:15

Сделка по производителю «Спутника V», правило инвестора. Главное за ночь

РБК01:46

АФК «Система» может продать ВТБ долю в «Биннофарм Групп»

Коммерсантъ20:55

АФК «Система» продала структуре «ВТБ Капитала» 11,2% «Биннофарм групп»

ТАСС01:58

Российский олигарх лишится доли в производителе «Спутник V». Ее выкупит госбанк

URA.Ru18:24
Интересное

В ВОЗ посоветовали не принимать решение о вакцинации на основе теста на антитела

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что не нужно принимать решение о вакцинации от коронавируса на основе результатов теста на антитела, сообщил РБК со ссылкой на официального представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.
Ведомости04:30

Гинцбург заявил о выявлении индийского штамма COVID-19 у 90% заболевших в РФ

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что необходимо поддерживать высокий уровень антител, в том числе с помощью вакцинации, чтобы защититься от индийского штамма «Дельта плюс», который набирает скорость распространения по всему миру.
Известия06:48

Хорватия — Испания 3:5

28 июня в Копенгагене состоялся матч между сборными Хорватии и Испании в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Metaratingsвчера в 14:33