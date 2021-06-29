АФК «Система» может продать ВТБ долю в «Биннофарм Групп»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова намерена продать 11,2% головной компании «Биннофарм Групп» компании «ВТБ Капитал». Факт переговоров подтвердил представитель АФК «Система» РБК. Источник издания утверждает, что сумма сделки составит 7 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Евтушенков продаст структуре ВТБ долю в производителе «Спутника V»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует продать 11,2% головной компании «Биннофарм Групп» инвестиционному подразделению ВТБ, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки.
РБК17:00