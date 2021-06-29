В ВОЗ посоветовали не принимать решение о вакцинации на основе теста на антитела

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что не нужно принимать решение о вакцинации от коронавируса на основе результатов теста на антитела, сообщил РБК со ссылкой на официального представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.