Выкуп акций не повлияет на долговую нагрузку корпорации, заверил ее представитель. На конец II квартала 2019 г. чистый долг «Системы» составлял 217,9 млрд руб. Программа долгосрочной мотивации сотрудников до 2022 г. действует, например, в «Ростелекоме».

АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей

Армия и оружие Директор СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что угроза военного конфликта после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии реальна.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.

Авто Представлена новая Toyota Corolla для Японии Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris, вернулись к прежнему формату.

Происшествия Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.

Политика Россию обвинили в успешной слежке за ФБР при Обаме Портал утверждает, что российская разведка, по данным сотрудников американских спецслужб, провела такую операцию, которая помешала ФБР следить за «российскими шпионами» на территории Штатов.

Политика Крымский парламент отказался переименовать полуостров Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.

Политика В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.

Происшествия В петербургском колледже первокурсник ударил однокашника ножом Студент первого курса одного из колледжей Василеостровского района Петербурга ударил ножом однокашника.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Происшествия При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.

Кино Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

Авто Онлайн-продажи Renault Arkana в России оказались провальными Эксперимент французской марки заключался в предложении покупки автомобиля через интернет со 100-процентной оплатой.

Футбол Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков команды расистами Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.

Шоу-бизнес Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.