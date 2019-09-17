Экономика
ВедомостиАФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей
Выкуп акций не повлияет на долговую нагрузку корпорации, заверил ее представитель. На конец II квартала 2019 г. чистый долг «Системы» составлял 217,9 млрд руб. Программа долгосрочной мотивации сотрудников до 2022 г. действует, например, в «Ростелекоме».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:38, Вашингтон
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru 08:17
Гаджеты
Стартовали предзаказы на Nokia 7.2
iXBT.com вчера в 04:36
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Кино
Ivi нашел генпродюсера на телевидении
Гендиректор ivi обещал, что в ближайший год онлайн-кинотеатр потратит на эксклюзивный контент 1 млрд руб. Производством фильмов и сериалов для ivi будет заниматься не только Goose Goose Films, но и сторонние кинокомпании и продюсеры, сообщил "Ведомостям" Кочаров.
Ведомости 11:35
Политика
Госдеп анонсировал возвращение посла в Минск
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Белоруссия и Соединенные Штаты собираются объявить о планах вернуть послов, которые были отозваны более 10 лет назад.
Газета.Ru 10:24
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Газета.Ru вчера в 06:26
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Технологии
В Петербурге открылся форум «Нева-2019»
Выставка достижений мирового гражданского судостроения открылась в Петербурге.
Пятый канал 10:20
Происшествия
Временный поверенный КНДР покинул МИД России без комментариев
Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп отказался от общения с прессой по итогам визита в МИД РФ, куда он был вызван в связи с ситуацией вокруг задержания северокорейских шхун в Японском море.
ТАСС 11:34
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Энергетика
В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
Газета.Ru 14:02
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова призналась, что не может избавиться от бывшего мужа
Звезда эстрады Татьяна Буланова призналась, что никак не может избавиться от бывшего мужа.
OAnews вчера в 08:38
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Общество
Москву и область накрыл циклон: будет холодно
Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета 11:16
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Армия и оружие
США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва 12:45
Кино
Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat
О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо.
Ferra вчера в 08:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Авто
Африканский автопроизводитель представил первую модель
Основанная в 2011 году южноафриканская компания Mureza Auto представила свою первую модель.
Motor 06:32
Фигурное катание
Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Происшествия
На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
RT на русском 02:09
Политика
Трамп ответит на атаки в Саудовской Аравии в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни определится с реакцией на атаки на нефтепромыслы в Саудовской Аравии, об этом заявил 17 сентября вице-президент США Майкл Пенс.
Российская газета 13:30
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета вчера в 14:35