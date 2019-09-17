Экономика
РБКАкции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back
Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией. Максимальное число акций, которые выкупят в рамках buy-back, не превысит 300 млн.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:25, Вашингтон
Политика
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
РИА Новости 02:33
Кино
Тони Старк появится в фильме Marvel «Черная вдова»
Ожидается, что поклонники снова смогут увидеть его в фильме, снятом по комиксам Marvel о Черной Вдове, которую играет Скарлетт Йохансон.
RuNews24.ru 03:06
Политика
Крымский парламент отказался переименовать полуостров
Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Здоровье
В Петербурге продают куриные полуфабрикаты с листерией
Как сообщает петербургская организация потребителей «Общественный контроль», в 5 из 10 проверенных в лаборатории полуфабрикатов из мяса птицы была превышена допустимая норма содержания КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
Доктор Питер 03:04
Здоровье
Какой самый ранний признак указывает на рак крови
Риск заболевания раком крови существует в любом возрасте, поэтому всегда важно быть начеку.
Челнинские известия 02:46
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК вчера в 08:06
Культура
Зарубежным кинокомпаниям выделят субсидии для съемок на территории РФ
Зарубежным кинокомпаниям выделят субсидии для съемок на территории РФ.
Невские Новости 15 сентября в 18:03
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Футбол
«Зенит» дозаявил Кокорина в РПЛ
Rambler News Service 04:42
Гаджеты
AMD утверждает, что её следующие CPU Epyc будут лучше решений линейки Intel Ice Lake-SP по соотношению производительности на ватт
Линейка Ice Lake-SP должна дебютировать когда-то в следующем году, но конкурировать она будет уже с третьим поколением Epyc под кодовым названием Milan.
iXBT.com 03:18
Политика
Эстония захотела самостоятельности в отношениях с Россией
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Таллин должен присоединиться к числу государств, которые ведут диалог с Россией напрямую и без посредников.
Lenta.ru 05:21
Здоровье
Роспотребнадзор выяснит, как питаются дети в России
В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.
Gazeta.SPb вчера в 20:07
Футбол
«Мы никогда не были братьями». Украинский футболист Петров назвал русских наглыми людьми
Sport24.ru вчера в 14:44
Происшествия
Кремль считает, что дело Устинова не скажется на доверии к Росгвардии
«Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии»,— добавил господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Политика
Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского
Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Центра Разумкова.
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати не хочет рожать ребенка
Беременная невеста знаменитого рэпера Тимати не хочет рожать ребенка. Своими волнениями Анастасия Решетова поделилась с подписчиками.
Дни.ру 05:10
Экономика
РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК
Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.
Коммерсантъ 04:06
Политика
В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск
В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.
Газета.Ru 05:02
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском вчера в 17:15
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Кино
Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера
В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.
News.ru 03:41
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
Происшествия
Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru вчера в 03:52
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости вчера в 19:38
Экономика
СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».
REGNUM 02:37