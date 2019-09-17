Выкуп акций не повлияет на долговую нагрузку корпорации, заверил ее представитель. На конец II квартала 2019 г. чистый долг «Системы» составлял 217,9 млрд руб. Программа долгосрочной мотивации сотрудников до 2022 г. действует, например, в «Ростелекоме».

АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей

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