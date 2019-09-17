Экономика
ВедомостиАФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей
Выкуп акций не повлияет на долговую нагрузку корпорации, заверил ее представитель. На конец II квартала 2019 г. чистый долг «Системы» составлял 217,9 млрд руб. Программа долгосрочной мотивации сотрудников до 2022 г. действует, например, в «Ростелекоме».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:04, Вашингтон
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Футбол
«Ростов» победил «Ахмат» и попал в тройку лидеров РПЛ
Сегодня, 16 сентября, "Ростов" вырвал волевую победу у "Ахмата" в последнем девятом туре российской Премьер-лиги.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 15:58
Политика
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
РИА Новости 05:52
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился на семь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,55 копейки - до 70,604 рубля, курс доллара увеличился на 29,41 копейки - до 64,1213 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 07:36
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Армия и оружие
На защиту Калининградской области поставят новые пушки «Пион»
Артиллерийские бригады Балтфлота в Калининградской области получат сверхмощные пушки 2С7 "Пиона".
Клопс вчера в 00:35
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Футбол
Рамзан Кадыров прокомментировал освобождение Мамаева и Кокорина
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что одобряет освобождение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
МК-Спорт 09:29
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Кино
Стартовали съемки новой Mortal Kombat
Стартовали съемки нового фильма по вселенной Mortal Kombat, сообщил сценарист Грег Руссо, опубликовав в своем «Твиттере» фото со съемочной площадки, подписав его «Пусть Боги присматривают за нами!».
MOS.news вчера в 04:59
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков
Политика Сегодня 00:10
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Футбол
Жена Мамаева показала первое фото мужа с Кокориным на свободе
Жена Павла Мамаева Алана в своем Instagram опубликовала фото своего мужа с Александром Кокориным в автомобиле после освобождения по УДО.
Нева Спорт 04:03
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Кино
Данила Козловский снимет фильм про вампиров
REGNUM вчера в 09:04
Транспорт
Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году
Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Хоккей
Первое очко Гусева помогло «Нью-Джерси» победить «Бостон»
«Нью-Джерси Девилз» добыл победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче со счетом 4:3 (ОТ).
Sport24.ru вчера в 22:35
Политика
Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»
В январе "Булгартрансгаз" принял окончательное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока".
РИА Новости 08:07
Космос
Раскрыта природа врезавшегося в Юпитер объекта
Астрономы выяснили, что объект, врезавшийся в Юпитер в прошлом месяце, являлся небольшим астероидом, который в равной степени состоял из каменной породы и железа.
Lenta.ru 09:38
Кино
Шварценеггера не станут омолаживать в новой части «Терминатора»
Тим Миллер, режиссер «Терминатора: Темные судьбы», во время недавней беседы с журналистами отметил, что не станет омолаживать Арнольда Шварценеггера с помощью современных технологий.
Discover24 05:10