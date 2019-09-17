Экономика
ВедомостиАФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей
Выкуп акций не повлияет на долговую нагрузку корпорации, заверил ее представитель. На конец II квартала 2019 г. чистый долг «Системы» составлял 217,9 млрд руб. Программа долгосрочной мотивации сотрудников до 2022 г. действует, например, в «Ростелекоме».
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:31, Вашингтон
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