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АФК «Система» попросила у Минфина разрешения не конвертировать ГДР до 13 мая 2023 г

ПАО АФК "Система" обратилось в Минфин РФ за разрешением не проводить автоматическую конвертацию глобальных депозитарных расписок (ГДР) корпорации до 13 мая 2023 года, сообщила АФК.
Интерфакс
Весной "Система" получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на продолжение обращения ГДР за пределами РФ на срок до 13 мая следующего года.
Интерфакс
Российские эмитенты обязаны уведомить депозитарий о запуске такого процесса не позднее 19 августа 2022 года.
Интерфакс
ЦБ предупреждал эмитентов, что процедура автоматической конвертации депозитарных расписок может занять около 2,5-3 недель.
Frank Media

Подробнее о событии

АФК «Система» попросила Минфин не конвертировать расписки в акции
ИА Красная Весна14:26
АФК «Система» попросила у Минфина разрешения не проводить конвертацию расписок
Коммерсантъ13:52
АФК «Система» попросила у Минфина разрешения не конвертировать ГДР до 13 мая 2023 г
Интерфакс13:50
АФК «Система» просит Минфин разрешить не конвертировать GDR в акции
ТАСС13:46
АФК «Система» попросила Минфин не проводить автоконвертацию ГДР
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АФК «Система» просит Минфин разрешить не конвертировать ГДР до 13 мая 2023 года
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АФК «Система» попросила разрешение на отсрочку автоматической конвертации GDR
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