Будьте в Плюсе

АФК «Система» прекратила переговоры о покупке банка «Хоум Кредит»

Представитель «Хоум Кредита» сказал, что банк не комментирует «рыночные слухи».
РБК
Наследники основателя PPF Group Петра Келлнера, погибшего при крушении вертолета в марте 2021 года, приняли решение не менять структуру группы, говорит один из собеседников.
Frank Media
«Россия была и остается одним из приоритетных рынков для группы. Акционеры уверены в долгосрочном потенциале банка и полностью поддерживают российскую команду, сфокусированную на дальнейшем развитии бизнеса», — подчеркнул он.
РБК
О том, что банк «Хоум Кредит» выставлен на продажу, Frank Media сообщило в начале октября.
РБК

Подробнее о событии

АФК «Система» отказалась от покупки банка «Хоум Кредит»
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АФК «Система» прекратила переговоры о покупке банка «Хоум Кредит»
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АФК «Система» прекратила переговоры о покупке банка «Хоум Кредит»
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