«Россия была и остается одним из приоритетных рынков для группы. Акционеры уверены в долгосрочном потенциале банка и полностью поддерживают российскую команду, сфокусированную на дальнейшем развитии бизнеса», — подчеркнул он.
По словам советника главы Минцифры Сергея Сергиенко, репозиторий должен стать российским аналогом GitHub, который является крупнейшим в мире веб-сервисом для совместной разработки и хостинга ИТ-проектов.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе очередного брифинга оценила поговорку президента России Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», которую он использовал в отношении Украины, говоря о необходимости выполнения Минских соглашений.