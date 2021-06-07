КоммерсантъАФК «Система» увеличила долю в Etalon Group до 29,79%АФК «Система» на 4,2% увеличила долю владения девелоперской компанией Etalon Group, теперь она составляет 29,79%. Об этом сообщила в понедельник Etalon Group.В источникеКоммерсантъРБКДеловое.ТВРИА НовостиАБНПодробнее о событииАФК «Система» нарастила долю в Etalon Group почти до 30%Компания05:41АФК «Система» нарастила долю в девелопере Etalon до 29,79%Интерфакс02:43Основной акционер «Эталона» увеличил долю в девелоперской компании до 30%РИА Новости03:38АФК «Система» увеличила долю владения девелопером Etalon Group на 4,2%ТАСС02:47АФК «Система» увеличила долю в Etalon Group почти до 30%Ведомости05:06АФК «Система» увеличила долю в группе «Эталон» почти до 30%РБК02:40АФК «Система» увеличила долю в Etalon Group до 29,79%Коммерсантъ03:24Показать ещёОценитьПоделиться