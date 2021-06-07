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АФК «Система» увеличила долю в Etalon Group до 29,79%

АФК «Система» на 4,2% увеличила долю владения девелоперской компанией Etalon Group, теперь она составляет 29,79%. Об этом сообщила в понедельник Etalon Group.В источнике
Коммерсантъ
РБК
Деловое.ТВ
РИА Новости
АБН

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АФК «Система» нарастила долю в Etalon Group почти до 30%

Компания05:41

АФК «Система» нарастила долю в девелопере Etalon до 29,79%

Интерфакс02:43

Основной акционер «Эталона» увеличил долю в девелоперской компании до 30%

РИА Новости03:38

АФК «Система» увеличила долю владения девелопером Etalon Group на 4,2%

ТАСС02:47

АФК «Система» увеличила долю в Etalon Group почти до 30%

Ведомости05:06

АФК «Система» увеличила долю в группе «Эталон» почти до 30%

РБК02:40

АФК «Система» увеличила долю в Etalon Group до 29,79%

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