Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАФК «Система» запустила buyback на сумму до 3 млрд рублей

АФК «Система» запустила программу обратного выкупа акций на сумму до 3 млрд руб. Buyback проведет «дочка» компании — «Система-Финанс». Максимальное количество выкупленных акций не превысит 300 млн штук, сообщается в пресс-релизе АФК.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Акции АФК «Система» дорожали на 8,3% на новости о buyback

Интерфакс03:28

АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей

Ведомости04:25

Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back

РБК03:50

АФК «Система» выкупит акции на 3 млрд рублей

Finam.Ru02:53

АФК «Система» запустила buyback на сумму до 3 млрд рублей

Коммерсантъ04:22

Акции АФК «Система» обновили максимум с декабря 2017 года на новостях о buy back

ПРАЙМ03:19

Цена акций АФК «Система» взлетела на новостях о buy back

Банки.ру05:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:08, Вашингтон
Армия и оружие

Российская армия впервые использовала «Палантин»

Популярная механика 05:39
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Происшествия

В Прикамье экс-чиновника обвинили в расстреле четырех собак

Житель Пермского края обвинил бывшего заместителя регионального минпромторга Виктора Усенко в расстреле четырёх своих собак.
Рифей-Пермь вчера в 15:11
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru 17:02
Футбол

Мамаев и Кокорин вышли из тюрьмы

Сегодня на свободу вышли футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также еще два фигуранта громкого дела – Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
Volgogradru 05:50
Общество

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ

Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 03:35
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17:07
Авто

Новый внедорожник Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда

OAnews 05:11
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Космос

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Известия 16:50
Армия и оружие

В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»

Россия способна улучшить тактико-технические характеристики (ТТХ) своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил «Военно-промышленному курьеру» генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.
Lenta.ru 17:17
Транспорт

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Интерфакс 05:09
Общество

Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках

Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Армия и оружие

Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков

Политика Сегодня 00:10
Политика

Пенс заявил о боевой готовности войск США

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 17:56
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Гаджеты

Motorola показала первую линейку дешевых и «умных» телевизоров

Discover24 06:25
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Происшествия

На Украине убили бывшего ополченца ДНР

Российская газета вчера в 14:35
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Мандрыкин рассказал о жизни после страшного ДТП

После аварии в Брянске вратарь оказался прикованным к постели Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин рассказал в эксклюзивном интервью АиФ.ru о жизни после страшного ДТП.
Аргументы и Факты вчера в 17:12
Общество

В России могут измениться правила ухода в отпуск

Россияне скоро смогут уходить в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Кино

Marvel показали удаленную сцену из «Железного человека»

Marvel обнародовала удаленную часть посттитровой сцены из первого «Железного человека», в котором Ник Фьюри говорит Тони Старку о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс.
Sibnet Новости 06:53
Кино

Брэд Питт отказался сражаться за «Оскар»

Профиль 17:06
Игры

В World of Warcraft появится временное скалирование уровней для друзей

Игромания.ру вчера в 14:17
Политика

Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Политика

В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество

В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра

Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Политика

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Игры

Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК

Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное