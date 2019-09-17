Экономика
КоммерсантъАФК «Система» запустила buyback на сумму до 3 млрд рублей
АФК «Система» запустила программу обратного выкупа акций на сумму до 3 млрд руб. Buyback проведет «дочка» компании — «Система-Финанс». Максимальное количество выкупленных акций не превысит 300 млн штук, сообщается в пресс-релизе АФК.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:08, Вашингтон
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