ТАССAFP: Европарламент планирует взыскать €617 тыс. с Ле Пен за растрату госсредствРечь идет о тратах, предположительно совершенных, когда Ле Пен была депутатом Европарламента.РБКИнформация появилась незадолго до решающего второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который состоится 24 апреля.РИА НовостиНепосредственно с Ле Пен планируется взыскать около 137 тысяч евро.РИА НовостиВ рамках первого тура Марин Ле Пен набрала 23,15% голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон — 27,84%.РБКЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейRB НовостиЦарьградГазета.RuРосбалтLife.ruRT на русскомТК ЗвездаИзвестияПодробнее о событииAFP: Европарламент планирует взыскать €617 тыс. с Ле Пен за растрату госсредствТАСС18:37Европарламент запланировал взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле ПенИзвестиявчера в 14:48Представитель Европарламента сообщил о намерении ЕП взыскать средства с Ле ПенRT на русскомвчера в 14:08Ле Пен заподозрили в незаконных тратахSmotrim.ruвчера в 14:25Европарламент запланировал взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле ПенLenta.ruвчера в 14:18Европарламент намерен взыскать более 130 тысяч евро с Марин Ле ПенАргументы и Фактывчера в 14:32Европарламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле ПенРИА Новостивчера в 13:47Показать ещёОценить963Поделиться