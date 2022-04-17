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AFP: Европарламент планирует взыскать €617 тыс. с Ле Пен за растрату госсредств

Речь идет о тратах, предположительно совершенных, когда Ле Пен была депутатом Европарламента.
РБК
Информация появилась незадолго до решающего второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который состоится 24 апреля.
РИА Новости
Непосредственно с Ле Пен планируется взыскать около 137 тысяч евро.
РИА Новости
В рамках первого тура Марин Ле Пен набрала 23,15% голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон — 27,84%.
РБК

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