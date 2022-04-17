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AFP: Европарламент приступит к взысканию с Ле Пен €617 тыс

Речь идет о тратах, предположительно совершенных, когда Ле Пен была депутатом Европарламента.
РБК
Информация появилась незадолго до решающего второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который состоится 24 апреля.
РИА Новости
Ле Пен признает Крым за Россией, а Макрон называет украинцев и русских братскими народами.
Комсомольская правда
В рамках первого тура Марин Ле Пен набрала 23,15% голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон — 27,84%.
РБК

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Представитель Европарламента сообщил о намерении ЕП взыскать средства с Ле Пен
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