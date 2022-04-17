КоммерсантъAFP: Европарламент приступит к взысканию с Ле Пен €617 тысРечь идет о тратах, предположительно совершенных, когда Ле Пен была депутатом Европарламента.РБКИнформация появилась незадолго до решающего второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который состоится 24 апреля.РИА НовостиЛе Пен признает Крым за Россией, а Макрон называет украинцев и русских братскими народами.Комсомольская правдаВ рамках первого тура Марин Ле Пен набрала 23,15% голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон — 27,84%.РБКЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаЯмал-МедиаЦентральная Служба НовостейRB НовостиЦарьградLife.ruRT на русскомРосбалтГазета.RuИзвестияТК ЗвездаПодробнее о событииПредставитель Европарламента сообщил о намерении ЕП взыскать средства с Ле ПенRT на русскомвчера в 14:08Европарламент решил взыскать с Ле Пен незаконно присвоенные €137 тысячLife.ruвчера в 14:34Европарламент намерен взыскать более 130 тысяч евро с Марин Ле ПенАргументы и Фактывчера в 14:32Европарламент хочет взыскать крупную сумму с Ле ПенГазета.Ruвчера в 14:21Европарламент запланировал взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле ПенLenta.ruвчера в 14:18Европарламент запланировал взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле ПенИзвестиявчера в 14:48Европарламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле ПенРИА Новостивчера в 13:47Показать ещёОценить889Поделиться