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AFP: Макрон намерен предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине.
ТАСС
«Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни», — сообщает агентство.
RT на русском
Делегацию РФ возглавит заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
Известия
Агентству также подтвердили, что 26 января в Париже запланирована встреча политических советников нормандского формата.
РБК

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Макрон намерен предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса
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