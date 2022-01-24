ТАССAFP: Макрон намерен предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризисаПрезидент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине.ТАСС«Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни», — сообщает агентство.RT на русскомДелегацию РФ возглавит заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.ИзвестияАгентству также подтвердили, что 26 января в Париже запланирована встреча политических советников нормандского формата.РБКЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРамблерФАННовостной фронтКомсомольская правдаГазета.RuЯмал-МедиаЦарьградИА Красная ВеснаПодробнее о событииМакрон намерен предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризисаГазета.Ruвчера в 15:03AFP узнал о планах Макрона предложить Путину план деэскалации по УкраинеРБК16:11AFP: Макрон намерен предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризисаТАССвчера в 15:33AFP: Макрон хочет поделиться с Путиным своим вариантом деэскалации кризиса на УкраинеКомсомольская правда16:15Макрон собрался предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на УкраинеВзгляд.рувчера в 14:58Макрон намерен предложить Путину вариант деэскалации украинского кризисаМосковский Комсомолецвчера в 14:50Макрон в ближайшие дни позвонит Путину для обсуждения кризиса на УкраинеЭхо Москвывчера в 14:46Показать ещёОценить97Поделиться