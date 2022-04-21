Глава Минфина СШАДжанет Йеллен назвала дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере $500 млн, о котором ранее сообщил американский президент Джо Байден, "только началом", сообщает Associated Press.
По мнению американского Минфина, финпомощь поможет поддерживать функционирование украинского правительства, в частности путем выплаты пенсий и зарплат, а также осуществления мер, направленных на недопущение ухудшения гуманитарной ситуации в стране.
На внеочередном заседании, которое стартовало около 15.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск), участники рассматривали проект резолюции о "немедленной приостановке статуса РФ в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ".
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