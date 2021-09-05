Контракт, подписанный с TotalEnergies, охватывает 4 проекта: по доставке морской воды на нефтяные месторождения, по установке солнечных батарей на юге страны, а также два проекта по добыче и эксплуатации газа.
Госдепартамент США потребовал освободить пятерых подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму, среди которых первый зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) Нариман Джелялов.
Администрация заявила, что готова начать предлагать третью дозу вакцины 20 сентября, причем вакцинацию в первую очередь сделают тем, кто первыми вакцинировались — медицинским работникам, пожилым людям в домах престарелых.