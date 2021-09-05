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AFP: TotalEnergies инвестирует $27 млрд в энергетику Ирака

Французская корпорация TotalEnergies и правительство Ирака подписали соглашение на $27 млрд по инвестированию в добычу нефти и газа, а также развитие солнечной энергетики Ирака.
ТАСС
Позже агентство Блумберг сообщало, что правительство и компания близки к заключению соглашения.
ПРАЙМ
TotalEnergies отказалась от комментариев и не подтвердила сумму сделки, пишет Trend.
Агентство нефтегазовой информации
Контракт, подписанный с TotalEnergies, охватывает 4 проекта: по доставке морской воды на нефтяные месторождения, по установке солнечных батарей на юге страны, а также два проекта по добыче и эксплуатации газа.
Агентство нефтегазовой информации

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