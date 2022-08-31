Lenta.ruAFP: причиной приостановки «Газпромом» поставок газа компании Engie стали торговые спорыПричиной приостановки «Газпромом» поставок газа французской энергетической компании Engie стали торговые споры.Lenta.ruВо вторник "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме.РИА НовостиСогласно указу президента РФ от 31 марта 2022 года запрещается дальнейшая поставка газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж за топливо не был произведен в полном объеме.РИА Новости*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииAFP: причиной приостановки «Газпромом» поставок газа компании Engie стали торговые спорыLenta.ru18:38Названа причина остановки поставок газа Гозпромом французской EngieИА Красная Веснавчера в 14:15AFP: «Газпром» приостановил поставки газа французской Engie из-за «торговых споров»ПРАЙМвчера в 13:00Показать все источникиОценитьПоделиться