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AFP: причиной приостановки «Газпромом» поставок газа компании Engie стали торговые споры

Причиной приостановки «Газпромом» поставок газа французской энергетической компании Engie стали торговые споры.
Lenta.ru
Во вторник "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме.
РИА Новости
Согласно указу президента РФ от 31 марта 2022 года запрещается дальнейшая поставка газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж за топливо не был произведен в полном объеме.
РИА Новости
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam.Ru

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AFP: причиной приостановки «Газпромом» поставок газа компании Engie стали торговые споры
Lenta.ru18:38
Названа причина остановки поставок газа Гозпромом французской Engie
ИА Красная Веснавчера в 14:15
AFP: «Газпром» приостановил поставки газа французской Engie из-за «торговых споров»
ПРАЙМвчера в 13:00
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