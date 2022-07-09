Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что госсекретарь США Энтони Блинкен «сочиняет небылицы об изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова на совещании глав МИД G20 на Бали, чтобы оправдать собственный провал».
"В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка", - сказали в военном ведомстве.
По данным «Финуслуг», на неделе с 30 июня по 7 июля условия по потребительским ссудам смягчили сразу 11 банков из топ-20: ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, «Хоум Кредит», МТС Банк, «Уралсиб» и «Ак Барс».
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес, которого называли одним из возможных преемников Бориса Джонсона, заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра.