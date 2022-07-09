"В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка", - сказали в военном ведомстве.
Украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино в ЛНР две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и около 500 военных националистического батальона «Цунами» прибыли в Николаев для проведения «карательных рейдов» в отношении «пророссийски настроенных граждан», передает пресс-служба Минобороны России.