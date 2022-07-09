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AFP: протестующие на Шри-Ланке окружили и захватили резиденцию президента

Протестующие на Шри-Ланке окружили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её, сообщает AFP.В источнике

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Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
Взгляд.ру04:07
СМИ: протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента Готабайи Раджапаксы
РИА Новости04:14
Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки
Газета.Ru04:10
СМИ: протестующие проникли в главное здание резиденции президента Шри-Ланки
ТАСС04:09
Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
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AFP: протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки Раджапаксы
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