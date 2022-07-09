Президент РФ Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с погибшим накануне экс-премьером Японии Синдзо Абэ, вопрос об участии российских представителей на похоронах будет зависеть от правил протокола, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Администрация Запорожской области обратилась к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации с газоснабжением, так как киевский режим отключил газоснабжение региона, сообщил в своем Telegram-канале глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.