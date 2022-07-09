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AFP: протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, проникли внутрь здания.
ТАСС
На опубликованных местными СМИ кадрах видно, как демонстранты бегут и скандируют лозунги на территории президентской резиденции.
Известия
Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году.
BFM.ru
Экономический кризис в стране был вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии коронавируса.
Известия

Подробнее о событии

СМИ: протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента Готабайи Раджапаксы
РИА Новости04:14
Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки
Газета.Ru04:10
AFP: протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки Раджапаксы
Lenta.ru03:48
Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
Взгляд.ру04:07
Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
Коммерсантъ04:01
AFP: протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
ТАСС04:09
AFP: президент Шри-Ланки бежал из резиденции, которую захватили протестующие
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