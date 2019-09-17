Армия и оружие

РБКРБКAFP узнало о планах США доказать в ООН причастность Ирана к атакам

Администрация США планирует на следующей неделе представить Генеральной ассамблее ООН доказательства причастности Ирана к атакам на нефтяные месторождения Саудовской Аравии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.
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