Bloomberg указал на препятствие для распространения вакцины Pfizer

Необходимость обеспечить крайне низкую температуру хранения и транспортировки разработанной Pfizer и BioNTech вакцины может стать серьезным препятствием для ее продажи в страны, где не смогут обеспечить создание необходимой инфраструктуры, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных изданием экспертов.