Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованного в среду в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
Необходимость обеспечить крайне низкую температуру хранения и транспортировки разработанной Pfizer и BioNTech вакцины может стать серьезным препятствием для ее продажи в страны, где не смогут обеспечить создание необходимой инфраструктуры, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных изданием экспертов.
Следите за развитием событий в трансляции: "Мишустин обновляет правительство — все новости" "Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина", — говорится в тексте опубликованного распоряжения.
Банк России рекомендовал банкам, выпускающим карты, ограничить суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов на уровне 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. руб. в месяц, следует из информационного письма ЦБ.
Российские экономисты заявили, что бюджет страны может оказывать поддержку семьям с детьми, выплачивая ежемесячные суммы в размере 10 тысяч рублей, введенные из-за пандемии COVID-19, но при этом необходимость продления пособия вызывает сомнения.
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с максимально допустимым дефицитом в 10% от собственных доходов - 13,9 млрд рублей.