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Telesputnik.ru
Telesputnik.ru

АКАР: объем рекламы на ТВ в январе-сентябре снизился на 7%

Telesputnik.ru
Ведомости
Sostav.ru
Коммерсантъ
Снизились показатели во всех сегментах регионального рынка.В источнике
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Рекламный рынок замедлил падение

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Рекламный рынок в России упал на 4,9%

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Объем рынка рекламы в России сократился на 8%

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За три квартала 2020 года объем рекламного рынка в России сократился на 8%

Sostav.ru01:00

РФПИ: эффективность вакцины «Спутник V» на третьем этапе испытаний в России достигла 92%

Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованного в среду в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
ТАСС04:03

Bloomberg указал на препятствие для распространения вакцины Pfizer

Необходимость обеспечить крайне низкую температуру хранения и транспортировки разработанной Pfizer и BioNTech вакцины может стать серьезным препятствием для ее продажи в страны, где не смогут обеспечить создание необходимой инфраструктуры, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных изданием экспертов.
РБК03:52

Мишустин назначил своим помощником экс-главу ФАС Артемьева

Следите за развитием событий в трансляции: "Мишустин обновляет правительство — все новости" "Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина", — говорится в тексте опубликованного распоряжения.
REGNUM05:25

ЦБ рекомендовал ограничить суммы снятия наличных на кассах магазинов

Банк России рекомендовал банкам, выпускающим карты, ограничить суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов на уровне 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. руб. в месяц, следует из информационного письма ЦБ.
РБКвчера в 04:15

Экономисты высказались о возможном продлении детских выплат в России

Российские экономисты заявили, что бюджет страны может оказывать поддержку семьям с детьми, выплачивая ежемесячные суммы в размере 10 тысяч рублей, введенные из-за пандемии COVID-19, но при этом необходимость продления пособия вызывает сомнения.
VSE42.RU05:37

Бюджет Приангарья приняли в первом чтении с дефицитом в размере 13,9 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с максимально допустимым дефицитом в 10% от собственных доходов - 13,9 млрд рублей.
ТАСС03:29