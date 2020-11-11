Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе

Байден добавил, что будет президентом для всей нации независимо от того, кто к какой партии принадлежит: "Я клянусь быть президентом, который стремится не разделять, а объединять — который не видит красных штатов и синих штатов, а видит только Соединенные Штаты".