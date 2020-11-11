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Telesputnik.ru
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АКАР: объем рекламы на ТВ в январе-сентябре снизился на 7%

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Sostav.ru
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Коммерсантъ
Снизились показатели во всех сегментах регионального рынка.В источнике
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Финмаркет

За 9 месяцев рекламный рынок РФ сократился на 8% - оценка АКАР

Финмаркет10:41
Sostav.ru

За три квартала 2020 года объем рекламного рынка в России сократился на 8%

Sostav.ru01:00
ТАСС

Объем рынка рекламы в России сократился на 8%

ТАСС05:18
Adindex.ru

Падение рекламных бюджетов замедлилось в третьем квартале

Adindex.ru03:27
Ведомости

Рекламный рынок замедлил падение

Ведомости03:10
Коммерсантъ

Рекламный рынок упал на 6%

Коммерсантъ02:27
ФАН

Российский рекламный рынок замедлил падение в третьем квартале 2020 года

ФАН06:06

Театр.doc ищет новое помещение

9 ноября Театр.doc получил официальное уведомление от владельца «Площадки 8/3» о досрочном прекращении договора аренды, - сообщается на сайте театра.
Театр.doc ищет новое помещение
Театрал08:13

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе

Байден добавил, что будет президентом для всей нации независимо от того, кто к какой партии принадлежит: "Я клянусь быть президентом, который стремится не разделять, а объединять — который не видит красных штатов и синих штатов, а видит только Соединенные Штаты".
Snob.ru8 ноября в 04:39

Андрей Черезов покинул пост замглавы Минэнерго

"Распоряжением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 года № 2937-р заместитель министра энергетики Андрей Черезов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением", - отмечается в сообщении.
ТАСС13:03

Минздрав призвал не покупать антибиотики без рецепта врача для лечения коронавируса

90% инфицированных коронавирусом получают антибиотики, не подозревая, что это чревато негативными последствиями, утверждает главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава РФ Роман Козлов, сообщает ToDay News Ufa.
Лезги газет04:57

СК Белоруссии сообщил об аресте денег, поступивших из-за рубежа для протестующих

Следственный комитет арестовал деньги, поступившие из-за рубежа для поддержки протестующих, а владелец счета в западном банке подозревается в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда республике.
Газета.Ru08:13

Власти Москвы рекомендовали театрам и музеям ввести систему QR-кодов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 департамент культуры Москвы издал приказ, согласно которому театрам, музеям и концертным организациям рекомендуется ввести систему электронной регистрации посетителей с помощью QR-кодов и СМС.
Коммерсантъ13:07

Работодателям Ульяновской области рекомендовали изменить время начала рабочего дня

"С целью уменьшения количества пассажиров общественного транспорта в часы пик работодателям рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе времени начала рабочего дня", - отмечается в сообщении.
ТАСС13:12