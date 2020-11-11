Байден добавил, что будет президентом для всей нации независимо от того, кто к какой партии принадлежит: "Я клянусь быть президентом, который стремится не разделять, а объединять — который не видит красных штатов и синих штатов, а видит только Соединенные Штаты".
"Распоряжением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 года № 2937-р заместитель министра энергетики Андрей Черезов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением", - отмечается в сообщении.
90% инфицированных коронавирусом получают антибиотики, не подозревая, что это чревато негативными последствиями, утверждает главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава РФ Роман Козлов, сообщает ToDay News Ufa.
Следственный комитет арестовал деньги, поступившие из-за рубежа для поддержки протестующих, а владелец счета в западном банке подозревается в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда республике.
Как сообщается, компания Samsung в лице Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) последние 8 лет работала над технологией голографических дисплеев, и в ближайшем будущем сможет выпустить такой продукт.
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 департамент культуры Москвы издал приказ, согласно которому театрам, музеям и концертным организациям рекомендуется ввести систему электронной регистрации посетителей с помощью QR-кодов и СМС.