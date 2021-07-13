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АКИТ предложила регистрировать самозанятых прямо на маркетплейсах

Минпромторг обсуждает с представителями отрасли возможность упрощенной регистрации предпринимателей в качестве самозанятых.
Sostav.ru
Сейчас зарегистрироваться в статусе самозанятого можно, например, через официальное приложение «Мой налог» от ФНС.
Коммерсантъ
АКИТ предлагает регистрировать самозанятых на торговой площадке через учетную запись ЕСИА, то есть «Госуслуги».
Коммерсантъ
По данным Минэкономики, на 1 июня в России было около 2,4 млн зарегистрированных самозанятых.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Граждане смогут стать самозанятыми прямо на маркетплейсах

Минпромторг обсуждает упрощение выхода предпринимателей на маркетплейсы и агрегаторы услуг — для этого рассматривается регистрация самозанятых прямо на торговой площадке. Профильная Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает оформлять такую регистрацию с помощью «Госуслуг».
Коммерсантъ18:08

Подробнее о событии

СМИ: россияне смогут регистрироваться как самозанятые прямо на маркетплейсах

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Маркетплейсы могут стать площадкой для регистрации в качестве самозанятых

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Граждане РФ смогут стать самозанятыми через торговые интернет-площадки

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Россияне вскоре смогут регистрироваться в качестве самозанятых на маркетплейсах

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АКИТ предложила регистрировать самозанятых на маркетплейсах

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АКИТ предложила регистрировать самозанятых прямо на маркетплейсах

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