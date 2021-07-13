АКИТ предложила регистрировать самозанятых прямо на маркетплейсах
С чего всё началось
Граждане смогут стать самозанятыми прямо на маркетплейсах
Минпромторг обсуждает упрощение выхода предпринимателей на маркетплейсы и агрегаторы услуг — для этого рассматривается регистрация самозанятых прямо на торговой площадке. Профильная Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает оформлять такую регистрацию с помощью «Госуслуг».
Коммерсантъ18:08
Россияне вскоре смогут регистрироваться в качестве самозанятых на маркетплейсах
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