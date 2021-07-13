В конгрессе США допустили сокращение расходов на первые гиперзвуковые ракеты

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов планирует на $44 млн сократить расходы на программу закупок первых гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования AGM-183A ARRW для ВВС США в предстоящем финансовом году из-за задержки в их испытании.