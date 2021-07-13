В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили добавить возможность регистрации прямо на маркетплейсах или агрегаторах через учетную запись на «Госуслугах»: оператор торговой площадки передаст заявление в ФНС с применением квалифицированной электронной подписи.

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С чего всё началось Граждане смогут стать самозанятыми прямо на маркетплейсах Минпромторг обсуждает упрощение выхода предпринимателей на маркетплейсы и агрегаторы услуг — для этого рассматривается регистрация самозанятых прямо на торговой площадке. Профильная Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает оформлять такую регистрацию с помощью «Госуслуг». Коммерсантъ 18:08