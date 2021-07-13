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АКИТ предложила регистрировать самозанятых прямо на маркетплейсах

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили добавить возможность регистрации прямо на маркетплейсах или агрегаторах через учетную запись на «Госуслугах»: оператор торговой площадки передаст заявление в ФНС с применением квалифицированной электронной подписи.В источнике

С чего всё началось

Граждане смогут стать самозанятыми прямо на маркетплейсах

Минпромторг обсуждает упрощение выхода предпринимателей на маркетплейсы и агрегаторы услуг — для этого рассматривается регистрация самозанятых прямо на торговой площадке. Профильная Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает оформлять такую регистрацию с помощью «Госуслуг».
Коммерсантъ18:08

Подробнее о событии

АКИТ предложила регистрировать самозанятых на маркетплейсах

Retailer.ru04:57

Маркетплейсы могут стать площадкой для регистрации в качестве самозанятых

ФАН03:58

АКИТ предложила регистрировать самозанятых прямо на маркетплейсах

Sostav.ru01:00

Россияне вскоре смогут регистрироваться в качестве самозанятых на маркетплейсах

Экономика сегодня03:43

СМИ: россияне смогут регистрироваться как самозанятые прямо на маркетплейсах

Сделано в России01:54

Граждане РФ смогут стать самозанятыми через торговые интернет-площадки

ИА Красная Весна03:50

Граждане смогут стать самозанятыми прямо на маркетплейсах

Коммерсантъ18:08
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